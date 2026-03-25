Resumen

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Las cuentas fiscales han venido beneficiándose de los mayores ingresos tributarios, impulsados por los altos precios de los minerales y el dinamismo de la demanda interna Foto: Congreso.
Las cuentas fiscales han venido beneficiándose de los mayores ingresos tributarios, impulsados por los altos precios de los minerales y el dinamismo de la demanda interna Foto: Congreso.
Por Redacción EC

El déficit fiscal se mantuvo relativamente estable a inicios del 2026, habiéndose situado en 2,1% del PBI en los últimos 12 meses a febrero, ligeramente menor al 2,2% del PBI registrado a fines del 2025, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

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