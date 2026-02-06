Lima Airport adjudicó a Cosco Shipping y Anjun Logistics la operación de un almacén de carga de primera línea en la zona de carga sur del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal terminal aéreo del Perú.

Según se informó en un comunicado de prensa, la adjudicación, que comprende una inversión aproximada de US$20 millones durante el periodo del contrato, representa “un hito clave para la consolidación de un hub logístico” integrado “martierra-aire” en Sudamérica que operará desde el aeropuerto peruano.

Además, aseguró que la adjudicación permitirá articular de manera “más eficiente” los flujos de carga entre Asia y los principales mercados de la región.

Lima Airport detalló que el proceso se desarrolló mediante la evaluación de criterios técnicos, operativos y comerciales “claramente definidos y alineados con los objetivos estratégicos del aeropuerto”, donde participaron operadores logísticos nacionales e internacionales de “primer nivel”.

Añadió que la propuesta conjunta de Cosco Shipping y Anjun Logistics destacó por su modelo de negocio intermodal “mar-aire”, sustentado en las capacidades diferenciales de Cosco como operador del Puerto de Chancay, así como operadores logísticos mundiales, además de la incorporación de nueva tecnología y una comprensión precisa del modelo aeroportuario.

“La propuesta pone especial énfasis en la capacidad avanzada para el manejo de carga de comercio electrónico. Anjun Logistics cuenta con una amplia experiencia en la operación de almacenes de carga aérea de alta tecnología en zona aire, y actualmente gestiona uno de los centros de procesamiento de ecommerce más importantes de la región en el Aeropuerto Internacional de São Paulo–Guarulhos (Brasil), con una capacidad superior a 200,000 paquetes diarios”, explicó.

Cosco Shipping, por su parte, señaló que esta es la primera vez que dicha firma “obtiene infraestructura clave en un nodo importante de logística aérea fuera de China”, lo que marca “un paso decisivo” en la construcción de un hub logístico regional integrado ‘mar-tierra-aire’ en Sudamérica.

Anjun Logistics destacó que mantiene un “compromiso permanente con la provisión de soluciones eficientes para atender la creciente demanda del comercio electrónico”.

“Hemos incorporado tecnología de clasificación automatizada (sorter), que permite una distribución de la carga más rápida y precisa según su destino”, agregó.

Más detalles de la adjudicación

El proyecto adjudicado comprende un almacén de 6,885 m², con posibilidad de ampliar su capacidad a un lote de reserva adicional, en función al crecimiento de la operación, ambos con conexión directa al Lado Aire del aeropuerto, un recurso escaso en aeropuertos internacionales de esta categoría.

“Este proyecto refleja una visión compartida de largo plazo orientada a fortalecer la infraestructura logística del Perú y a consolidar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un hub regional de carga moderno, eficiente y conectado con un enorme potencial para impulsar el desarrollo del comercio electrónico de la mano de aliados estratégicos”, señala Lima Airport.

Se informa que la adjudicación permitirá a Cosco Shipping desarrollar un almacén adelantado (forward warehouse) regional para carga de e-commerce en torno al Puerto de Chancay.

Además, se habilitará la distribución y el despacho aéreo de envíos de comercio electrónico hacia distintos mercados de Sudamérica.

“Este modelo intermodal mar–aire permitirá reducir de manera significativa los costos de transporte y mejorar los tiempos de entrega frente a los esquemas tradicionales de envío directo desde Asia, brindando un respaldo clave para que las empresas de e-commerce amplíen su presencia en mercados internacionales y dinamizando el comercio exterior y el e-commerce transfronterizo”, acotó.

