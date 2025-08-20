Lima Airport Partners plantea flexibilizar acceso al combustible en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, ¿en qué consiste?

Lima Airport Partners (LAP) busca modificar su Reglamento de Acceso a la Infraestructura del Aeropuerto Jorge Chávez. La publicación de este cambio se aprobó a través de Ositrán y ahora el ente regulador recibirá comentarios y observaciones sobre el proyecto durante un plazo de 15 días hábiles, contados desde ayer, que finaliza el 5 de septiembre.

Mangas de abordaje.

La propuesta pretende modificar los requisitos para que las empresas comercializadoras de combustible de aviación brinden servicios de recepción, almacenamiento y despacho de combustible dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Todo esto está comprendido en el Anexo 1-A.

Con la modificación, ya no se exigirá a las empresas acreditar la condición de Comercializador de Combustible de Aviación vigente en el Registro de Hidrocarburos —según lo disponga el Osinergmin o la entidad competente— para la presentación de su solicitud de acceso a la Planta de Combustible. No obstante, dicho documento será obligatorio para el inicio de operaciones y deberá acreditarse ante LAP antes del inicio de sus actividades.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Para Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la propuesta no genera un beneficio directo para las aerolíneas, pero sí flexibilizaría los procesos de abastecimiento de combustible, lo cual beneficiaría al concesionario.

Recordó que la modificación debe estar acorde con el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público de Ositrán, conocido como REMA, y que no es necesario informar el cambio a las empresas aéreas.

“No es necesario en realidad —informar a las aerolíneas—, porque el proceso es público. Hay 15 días para enviar comentarios, según la resolución de Ositrán. No es la primera vez que se realizan modificaciones. Probablemente enviemos comentarios, probablemente no”, explicó.

El Comercio envió algunas consultas a LAP sobre los motivos de este cambio, sus impactos en los usuarios y posibles riesgos; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.