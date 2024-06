Rocío Espinoza, gerenta de reputación de Lima Airports Partners (LAP), informó que la segunda pista y la nueva torre de control del Aeropuerto Jorge Chávez se debieron usar para reanudar los vuelos nacionales luego de que fueran cancelados por un fallo en las luces de la pista de aterrizaje.

“El año pasado la presidenta [Dina Boluarte] vino e inauguró la pista y la torre. Hemos tenido más de dos millones de pasajeros pasando por esta pista, la pista funciona”, comentó la vocera de LAP para Latina.

Sobre el por qué no se ha continuado con el uso de la nueva infraestructura, sostuvo que es por una observación de Corpac.

“Cuando colocas un vidrio sobre otro se genera un efecto óptico que hace que una luz se pueda ver como un halo, como doble. Eso es lo que observó Corpac. Ante esta situación, nosotros hemos ido personalmente a verificar otros aeropuertos de la región que tienen este mismo sistema de luna digamos y sucede igual, en los otros aeropuertos funciona”, agregó Espinoza.

“En los otros aeropuertos los controladores no dicen ‘no señores, no quiero operar’. Los controladores aéreos dijeron que no podían hacerlo. Ositran, quien nos regula, ya dio la opinión favorable. Corpac no quiere aceptar las nuevas lunas, entonces ¿de qué estamos hablando?”

Al ser consultada sobre si la nueva pista debió ser habilitada, la vocera de LAP precisó que si, en especial para los vuelos nacionales del Aeropuerto Jorge Chávez,

“Por supuesto que sí, sobre todo para vuelos de salida. Hemos tenido 215 vuelos cancelados, los vuelos de salida no tienen ningún problema para haber despegado.Ayer en la noche el presidente de Corpac dijo que en media hora ya estaba lista la segunda pista, que está pasando para que de pronto esta decisión se vuelva hacia atrás, no lo sabemos”, agregó.

“La pista a nivel de infraestructura está completa y ha sido entregada y ha operado vuelos. Dos millones de pasajeros han aterrizado y han despegado. Por qué los controladores peruanos no podrían operar como si lo hacen en otros aeropuertos. Para nosotros es una excusa porque una torre de control no solo funciona mirando por las lunas, hay otros sistemas”, finalizó.