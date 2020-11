Conforme a los criterios de Saber más

A mitad de la tabla. Lima se ubicaría en el top 10 de las ciudades con los barrios más caros por m2 a la hora de comprar un inmueble en Latinoamérica y solo por debajo de zonas de Buenos Aires, líder indiscutible, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Montevideo, revela Properati.

El portal -tras realizar un análisis entre más de 30 mil propiedades en diferentes países de la región para identificar la variación del precio del m2- determinó que Barranco y Jesús María están entre los distritos con el valor de venta más alto.

Estos ocupan el quinto y sexto lugar del ránking de las zonas más exclusivas y de clase media, respectivamente, mejor cotizadas de toda la región, detalla Daniela Maldonado, key account manager Real Estate de Properati en Perú.

“Lima, al estar dentro del Top 10 de las ciudades con el m2 más elevado, se convierte en una plaza atractiva para inversionistas extranjeros y nacionales, para proyectos inmobiliarios más sofisticados y de lujo”, refiere.

Asimismo, de cara a la demanda, señala que esto nos pone en la mira de potenciales compradores en el mundo, quienes pueden ver en la capital peruana una oportunidad de negocio o la posibilidad de adquirir una vivienda de segundo uso.

DISTRITOS TOP

Entre los barrios considerados “exclusivos o top”, Puerto Madero (Buenos Aires, Argentina) está a la cabeza de las zonas más caras con un ticket promedio de US$ 5.939 el m2 ; le sigue Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil) con US$ 3.942; Vitacura (Santiago de Chile, Chile) con US$ 3.688 y Barranco (Lima, Perú) con US$ 2.855. Más abajo se ubican Lomas de Chapultepec (México), Chicó en Bogotá (Colombia) y Samborondón en Guayaquil (Ecuador).

La variación anual de precios en los barrios exclusivos muestra una caída generalizada. No obstante, solo Barranco registra un crecimiento del 6% en el precio promedio ofertado.

“Barranco es el único distrito del ranking que registra un incremento. La fortaleza del tradicional distrito limeño como oportunidad de inversión para la compra y venta, o la apuesta en alquiler, es altamente favorable. A la actualidad el precio de alquiler de una vivienda de 100 m2 en esta zona es de US$ 1.053, uno de los más elevados en Lima Metropolitana”, detalla Maldonado.

DISTRITOS DE CLASE MEDIA

En tanto, el ránking de los distritos de “clase media” con el precio del m2 más elevado es liderado por Ñuñoa (Santiago de Chile, Chile) y Caballito (Buenos Aires, Argentina) con US$ 2.885 y US$ 2.805 el m2 respectivamente.

La lista continúa con Botafogo (Rio de Janeiro, Brasil) con un ticket de US$ 2.270; Parque Batlle (Montevideo, Uruguay) con US$ 2.228 y Jesús María (Lima, Perú) con un valor promedio de US$ 1.795 el m2.

“Este distrito es el segundo del ranking cuyo ticket del m2 creció en 9%, lo que la convierte en una plaza atractiva para futuras inversiones también por su capacidad de no depreciarse”, enfatiza la ejecutiva.

Indica que esta zona mantiene una demanda inmobiliaria favorable precisamente por sus características residenciales como áreas verdes, áreas despejadas con poco ruido y un menor flujo de personas. “Este es uno de los distritos de Lima Metropolitana con el precio de alquiler más elevado con US$ 883 en una vivienda de 100 m2”, afirma.