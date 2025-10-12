La empresa Lima Expresa sostiene que que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estaría incurriendo en un desacato a una orden del tribunal internacional de arbitraje (CIADI), así como en un incumplimiento del contrato de concesión de la Vía de Evitamiento, al inaugurar una vía paralela sin peaje a la altura del peaje de Monterrico, en dirección a la Avenida Separadora Industrial, lo que “nos genera profunda preocupación”, indicó en un comunicado.

En el documento, Lima Expresa sostuvo que el tribunal internacional de arbitrajes con sede en Washington (Ciadi) ordenó al Perú, “lo que incluye a la MML, EMAPE y Municipalidad de La Molina, no abrir ni poner en operación vehicular ni peatonal esta vía ilegal. La apertura constituirá una violación directa de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado peruano”, dijo la compañía.

Foto: Lima Expresa.

Agregó que este proyecto también estaría incumpliendo el contrato de concesión, exponiendo al Estado a nuevos arbitrajes internacionales y afectando la confianza de los inversionistas en el país. “Parte del terreno usado por la MML para esta vía pertenece a los activos de la concesión, que debieron ser transferidos hace más de una década”, anotó en el comunicado.

Además, cuestionó que la nueva vía paralela no aporta ninguna mejora real para los conductores de Lima, pues ya existen rutas libres y seguras para los vecinos de La Molina y Ate. Y que esta obra no reducirá la congestión ni mejorará la seguridad, sino que aumentará los riesgos viales para los usuarios.

Esta construcción, según la compañía, bloquea proyectos clave como la modernización del peaje de Monterrico, una iniciativa presentada hace dos años a la MML, 100% privada.

La empresa exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a detener las intervenciones que, a su juicio, violan el contrato de concesión y a retomar el diálogo técnico e institucional.