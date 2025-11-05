Lima Expresa sobre el viaducto que será el tercer ingreso al aeropuerto: “Queremos llegar al 2028 con la obra terminada”

Escucha la noticia
Raúl Díaz, gerente general de Lima Expresa, conversó con El Comercio durante CADE Ejecutivos 2025, sobre el avance de los estudios para construir un viaducto que conecte con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y los otros diez proyectos dentro de su concesión.
- En julio mencionó a El Comercio que se encontraban al 62% de la ingeniería del perfil en la propuesta de viaducto que se podría convertir en un tercer ingreso al aeropuerto. Desde esa fecha a la actualidad, ¿cuánto se avanzó?
A pesar de todos los cambios que ha habido en el entorno en general, hemos seguido avanzando. Hemos tenido que retomar un tiempo adicional porque, de alguna manera, desmovilizamos equipos, pero ya estamos hoy casi al 70%. Lo bueno es que esa demora se va a recuperar rápidamente de aquí a fin de año. Tenemos una buena respuesta del Ministerio de Transportes (MTC).
- ¿Ha sido complicada la gestión de este proyecto en particular debido al cambio de gobierno?
La verdad es que no. El trabajo ha seguido. Voy a destacar algo muy importante: el proyecto está a cargo de Provías, y el equipo de esta institución —por lo menos el equipo técnico— se ha mantenido, y eso nos permitió seguir avanzando en conjunto
• Provías depende del MTC, aunque funciona de manera independiente.
Sí, pero rescatemos que estamos hablando del equipo técnico.
- ¿Ya se presentó el documento oficialmente al MTC?
Nosotros estamos en el momento de preingeniería y, hasta ahora, a un 70%. Es un documento que se va revisando a medida que haya avances. Entonces, el documento se presenta de manera permanente y se trabaja de manera conjunta.
- Hace un momento mencionaste que hubo un retraso. ¿Hubo un factor particular que lo provocó?
Creo que ambas partes, de alguna manera, habíamos desmovilizado los equipos porque también tenemos otros proyectos que hacer, como los que tenemos con la Municipalidad de Lima. Entonces, parte del equipo, parte de los recursos, se asignaron a otros proyectos y hemos tenido que volver a moverlos o a ponerlos a disposición.
- ¿Hay un cronograma definido o redefinido para la obra?
Todavía no lo tenemos, porque nos hemos preocupado por avanzar rápidamente para recuperar el ritmo. Yo te diría que hacia fin de año, más o menos, deberíamos tener lista la preingeniería completa para ver cómo se pasa al siguiente momento.
- ¿Y cuál es el siguiente momento?
El estudio de ingeniería como tal. Preingeniería significa si se puede o no hacer una obra, y la ingeniería detallada es la que te define exactamente en dónde va cada hueco, cada columna, etc., todo lo que se necesita. Ese proceso deberíamos hacerlo rápido para pasar al estudio, y el estudio de ingeniería debería demorar, más o menos, un año.
- ¿Esta próxima etapa podría culminar al cierre del 2026 para iniciar la construcción?
Tenemos una propuesta de adelantar estos procesos y hacerlos de manera paralela —todos los procesos de compras, etc.— para llegar al primer día del 2028 con la obra terminada.
- ¿Y de qué depende avanzar los procesos de forma paralela?
Hay muchos temas administrativos de permisos que queremos trabajar de manera conjunta.
- ¿Con Provías?
Sí. En realidad, con más actores, y esa es la gran diferencia que hemos tenido. Nos hemos sentado en una mesa ejecutiva o mesa técnica para poner a todos los actores al mismo tiempo y avanzar más rápido. Cuando revisamos los informes, a medida que se va avanzando, es porque todos van haciendo sus correcciones o sus comentarios para no tener que ir hacia atrás. La idea es mantener esta forma de trabajo para poder resolver el tema de los permisos rápidamente. Hay permisos ambientales y otros municipales que tenemos que manejar. Entonces, la idea es trabajarlo así, de manera conjunta.
- De otro lado, ¿tienen ustedes una proyección de 10 proyectos que piensan ejecutar antes del 2030?
Sí, aunque son 11 proyectos si contamos este que acabamos de mencionar —que es un proyecto que está fuera de nuestra concesión—. Pero, además, tenemos un grupo de 10 proyectos que son dentro de nuestra concesión. Nosotros manejamos Vía de Evitamiento y Línea Amarilla, y ahí hemos propuesto a la Municipalidad de Lima diez proyectos. De esos diez proyectos, al día de hoy, ya estamos avanzando en la ingeniería de cinco, que son los cinco paraderos. Los otros cinco están todavía pendientes de aprobación.
- ¿En qué estado están estos cinco que ya empezaron?
En preingeniería. No te podría dar un porcentaje exacto, pero nuestro cálculo es que terminamos la ingeniería de los cinco paraderos en paralelo, antes de la mitad del año 2026.
- ¿Y de los otros cinco restantes?
Todavía necesitamos aprobación. La práctica que llevamos es la misma: vamos con todos los actores a ver qué es lo que se necesita para poder acelerar este proceso.
- En las plazas de peajes, ¿hay intervenciones previstas?
Las dos más importantes son la de Monterrico, que está muy cerca a Javier Prado, y la otra plaza está antes de ingresar al túnel de Línea Amarilla. Esos son los dos más importantes, y ahí es donde tenemos los proyectos más grandes también. La idea ahí es hacer un rediseño completo en ambos casos, haciendo plazas desfasadas para que los carros puedan pasar fluidamente.
- Para terminar, hay un fallo del Poder Judicial que le dio la razón a Lima Expresa respecto al cobro de los siete peajes. ¿Cuál es la situación del cobro?
Lima Expresa nunca dejó de cobrar peaje. Creo que la parte importante de esto es mantener cualquier discrepancia sobre el contrato dentro del árbitro del contrato. Hay que mantenernos dentro de un contrato de concesión, porque eso nos genera a nosotros obligaciones y, obviamente, también derechos. Creo que empezar a pensar que el peaje solo sirve para ciertas cosas no es un mensaje correcto; es, en realidad, un mensaje muy negativo cuando nosotros estamos permanentemente operando, manteniendo y tratando de ver que toda la gente pase fluida y segura por nuestras vías.
- ¿Esta es la última instancia o hay posibilidad de que el caso vuelva a abrirse?
No soy abogado, pero tengo entendido que es la última instancia.
- Queda zanjado para ustedes.
Sí. No solamente zanjado localmente —porque creo que es importante mencionarlo—, también en los arbitrajes internacionales estos temas intentaron ser revisados y también nos han dado la razón. Entonces, creo que no hace mucho sentido seguir discutiendo esas cosas.