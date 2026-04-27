Resumen

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La cartelera incluye presentaciones de reconocidos artistas de pop, rock, balada, urbano, metal y K-pop. Foto: GEC.
La cartelera incluye presentaciones de reconocidos artistas de pop, rock, balada, urbano, metal y K-pop. Foto: GEC.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA
Por Redacción EC

De acuerdo con información del Sector Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la capital se prepara para vivir una de las temporadas más activas de entretenimiento en vivo, con una nutrida agenda de conciertos nacionales e internacionales programados entre abril y diciembre de este año.

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