De acuerdo con información del Sector Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la capital se prepara para vivir una de las temporadas más activas de entretenimiento en vivo, con una nutrida agenda de conciertos nacionales e internacionales programados entre abril y diciembre de este año.

La cartelera incluye presentaciones de reconocidos artistas de pop, rock, balada, urbano, metal y K-pop, consolidando a Lima como una plaza cada vez más atractiva dentro del circuito regional de espectáculos.

En ese sentido, el Sector Arena de la CCL dio a conocer la lista de eventos programados para este año a la espera que se confirmen nuevos espectáculos en el transcurso de los próximos meses.

Programación de conciertos 2026

Abril

La agenda de abril incluye los conciertos de Mac DeMarco (24) e Isabel Pantoja (27).

Mayo

En mayo se presentarán Korn (5), Kany García (7), Tony y Mimy Succar (9), Natalia Lafourcade (19), Ed Sheeran (20), Mon Laferte (23), ROA (28) y TINI (30).

Junio

Para junio están programados El Tri (25) y Ricardo Arjona (26).

Agosto

El calendario continúa con Rawayana (15) y Maroon 5 (31).

Septiembre

En septiembre destacan Romeo Santos & Prince Royce (11 y 12) y 5 Seconds of Summer (27).

Octubre

Uno de los meses más esperados será octubre, con BTS los días 7, 9 y 10 en el Estadio San Marcos, con entradas agotadas. También se presentarán Iron Maiden (17) y Hombres G (29 y 30).

Noviembre

En este mes se tendrá a Gorillaz (23, agotado), Eros Ramazzotti (24) y Robbie Williams (23 y 24).

Diciembre

El cierre del año estará a cargo de Baby Metal, programado para el 7 de diciembre.

Doris Espinoza, presidenta del Sector Arena de la CCL, refirió que los espectáculos se desarrollarán en escenarios como el Estadio Nacional, Estadio San Marcos, Costa 21, Arena 1 Park, Coliseo Dibós y el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

“Con esta programación, Lima reafirma su crecimiento como destino de grandes conciertos en Sudamérica y proyecta un buen año para la industria del entretenimiento en vivo”, anotó.