La ciudad de Lima albergará el Latam Epayment Summit 2025: como los medios de pagos y la banca pueden transformar países. El evento se desarrollará el 24,25 y 26 de noviembre y es organizado por el Comité Payments de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

Durante los tres días, más de 1,000 líderes y altos ejecutivos del sistema financiero y de pagos de Latinoamérica y global, de más de 16 países, se reunirán en CC Hotel Los Delfines para debatir sobre los principales desafíos y tendencias del sector: desde inclusión financiera y transformación digital, hasta pagos inmediatos transfronterizos, banca digital y open banking.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Nuestro objetivo es aportar un espacio de diálogo que otorgue las claves para entender el presente y el futuro de los medios de pago, las fintechs, y su importancia para el desarrollo de una sociedad con mayor inclusión financiera. Estamos convencidos que la banca y los medios de pago pueden transformar países”, comentó Helmut Cáceda, presidente ejecutivo de Capece.

El evento congregará a la industria financiera, facilitadores de pagos, adquirentes, billeteras digitales, bancos, fintechs, retailers y criptoactivos, entre otros. En ese sentido, este evento se abordará a través de diez ejes temáticos:

Decodificando el ecosistema de pagos en Latinoamérica (Capece, Fintech México, FinteChile, Colombia Fintech).

El futuro del financiamiento para mypes ¿Quién financia al que nunca fue financiado?

Banca con propósito: De financiar negocios a construir ecosistemas.

Open Finance como política de Estado.

Banca 2030 ¿Cómo nos liberamos del pensamiento tradicional?

Cripto y stablecoins: El rol disruptivo de las criptoactivos en el futuro de los pagos.

Cash in y cash out: Cómo los pagos inmediatos están desarrollando la nueva industria Gambling.

Democratizando el dinero digital en la última milla

Innovación de pagos y el potencial cross-border.

Ciberseguridad en pagos digitales: cuando la IA protege y también ataca.

Además, este evento contará con la participación de 70 speakers de la industria de pagos como Alipay, Cubo (del Banco Itaú), Binance, PAGBANK, BCP, BBVA, Yape, Mastercard, neobanco YOL1 (Prontopaga), banktech Movii, Paysafe, Paynau, Niubiz, Izipay y Culqi, entre otros.

“Perú es un mercado de oportunidades enormes. Lo que llama la atención de nuestro mercado para los inversionistas es la regulación flexible que todavía se mantiene y la baja penetración financiera”, explicó Cáceda.