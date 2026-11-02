El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y conecta con 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el Perú. Foto: EC.
El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y conecta con 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el Perú. Foto: EC.
Por Redacción EC

La línea de emergencia 1820 cruza fronteras. Desde ahora, ante el robo de un celular o la pérdida de sus tarjetas, los usuarios podrán solicitar el bloqueo de sus tarjetas bancarias y aplicaciones digitales desde cualquier parte del mundo, de manera rápida, sencilla y gratuita, ingresando a www.1820.pe.

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