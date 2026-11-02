La línea de emergencia 1820 cruza fronteras. Desde ahora, ante el robo de un celular o la pérdida de sus tarjetas, los usuarios podrán solicitar el bloqueo de sus tarjetas bancarias y aplicaciones digitales desde cualquier parte del mundo, de manera rápida, sencilla y gratuita, ingresando a www.1820.pe.

Así lo anunció Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), quien destacó que esta nueva funcionalidad amplía el alcance de un servicio que, desde su lanzamiento en julio de 2024, ha gestionado 290 mil bloqueos y registra más de 1.5 millones de usuarios.

Esta evolución permite que los clientes del sistema financiero peruano cuenten con una vía directa para comunicarse con sus bancos ante una emergencia, sin importar en qué país se encuentren. El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y conecta con 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el Perú.

¿Cómo bloquear tus tarjetas desde el extranjero?

Si una persona pierde sus tarjetas o es víctima del robo de su celular fuera del Perú, solo debe ingresar a www.1820.pe desde un dispositivo con conexión a internet y seleccionar la opción «Llama aquí».

La plataforma permite realizar una llamada telefónica por internet, conectando al usuario con la misma central de atención del 1820. Una operadora virtual le solicitará mencionar el nombre de su entidad financiera y lo transferirá directamente al área de bloqueos correspondiente.

De esta manera, podrá solicitar el bloqueo de sus tarjetas y accesos digitales mediante el mismo procedimiento disponible en el Perú, sin necesidad de realizar una llamada internacional. Si necesita bloquear productos de distintas entidades financieras, deberá realizar una llamada por cada una.

Cabe destacar que desde su lanzamiento, el 9 de julio de 2024, el 1820 se ha consolidado como una herramienta de seguridad financiera. A la fecha, registra más de 1.5 millones de usuarios y 290 mil bloqueos gestionados, con un tiempo promedio de atención para el bloqueo de apenas 3.5 minutos.

Asimismo, se estima que el servicio ha contribuido a evitar pérdidas por fraude superiores a S/353 millones, lo que evidencia la importancia de actuar rápidamente ante el robo o pérdida de tarjetas y dispositivos móviles.

Nancy Figueroa destacó que la evolución del 1820 responde a la necesidad de ofrecer soluciones de seguridad financiera cada vez más accesibles y adaptadas a las necesidades de las personas.

“En Asbanc evaluamos e implementamos permanentemente nuevas iniciativas para estar más cerca de las personas, orientarlas, educarlas y brindarles herramientas que fortalezcan su seguridad financiera. La evolución del 1820 es una muestra de ese compromiso. Queremos que nuestros clientes sepan que, estén donde estén, cuentan con una alternativa rápida y sencilla para comunicarse con sus bancos en los momentos más difíciles”, señaló.