Aunque los detalles del nuevo negocio de Lionel Messi se mantendrían en reserva, el modelo de estos clubes se inspiraría en la cadena Soho House. Foto: GEC.
Aunque los detalles del nuevo negocio de Lionel Messi se mantendrían en reserva, el modelo de estos clubes se inspiraría en la cadena Soho House. Foto: GEC.
/ CHRIS ARJOON
Por Redacción EC

Lionel Messi tendría un nuevo negocio. Se trataría de una red internacional de clubes privados dirigidos a la élite deportiva. Según información dadas en las últimas horas, el jugador del Inter de Miami, estaría cerca de convencer a David Beckham para que se una como socio del proyecto.

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