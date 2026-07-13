Lionel Messi tendría un nuevo negocio. Se trataría de una red internacional de clubes privados dirigidos a la élite deportiva. Según información dadas en las últimas horas, el jugador del Inter de Miami, estaría cerca de convencer a David Beckham para que se una como socio del proyecto.

La iniciativa contemplaría la creación de espacios exclusivos en ciudades clave, para los grandes eventos deportivos. Uno de los países que estaría siendo considerado es Singapur, que actualmente es reconocido por ser una de las sedes adheridas al calendario de la Fórmula 1.

Según la fuente consultada por Daily Mail, los clubes estarían equipados con gimnasios de última generación y ofrecerían una estética futurista, posmoderna y escultórica. Aunque los detalles del negocio se mantendrían bajo reserva, indicaron.

Aunque los detalles del nuevo negocio de Lionel Messi se mantendrían en reserva, el modelo de estos clubes se inspiraría en la cadena Soho House, que brinda espacios de descanso, exclusivos para profesionales de la moda, arte y medios de comunicación.

“Becks apoyará firmemente los clubes ultraexclusivos”, aseguró una fuente reservada en referencia al rol activo que tendría el dueño del Inter de Miami en la nueva sociedad con Messi. Cabe destacar que Beckham junto a su esposa, Victoria Beckham tienen un historial de inversiones en el que destacan sectores como la moda y el entretenimiento.