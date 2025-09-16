Lo que se sabe del nuevo retiro de AFP: 8va liberación entra en agenda, el cambio del MEF y el consenso con Dina, ¿seguirá la reforma de pensiones?

Las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a favor de un octavo retiro de los fondos de pensiones de las AFP, causaron sorpresa y confusión ayer por la tarde. Este Diario buscó comunicarse con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero al cierre del día domingo, no obtuvo respuesta. Sin embargo, hoy Raúl Pérez Reyes, titular de esta cartera, declaró ante la prensa y aseguró que la decisión de apoyar el que sería el octavo retiro de los fondos del sistema privado fue consensuada con la mandataria, pese a que hace tan solo tres días- durante el ‘roadshow’ inPerú - se mostró totalmente en contra de un nuevo retiro.

“Hemos realizado un balance integral de costos y beneficios, evaluando las diversas realidades de los distintos ciudadanos; (y) quedamos en apoyar esta medida. Este anuncio no implica un cambio de posición de fondo del MEF”, recalcó Pérez Reyes.

El ministro indicó que el Ejecutivo ha realizado una lectura responsable de la coyuntura actual y aseguró que las posiciones técnicas pueden replantearse considerando los nuevos escenarios que enfrenta el país. “La razón es bastante clara. Hay un grupo importante de familias que reclaman liquidez inmediata para atender necesidades urgentes. Esta decisión no significa desconocer los riesgos asociados a retiros. Al contrario, queremos que todos los peruanos tengan conciencia plena sobre las implicancias de los retiros”, afirmó.

También hizo un llamado a la responsabilidad individual de cada uno de los aportantes. “Quienes realmente lo necesiten, podrán hacer el retiro, pero quienes no atraviesen una urgencia deberían evaluar mantener sus aportes para poder preservar su derecho a una pensión mínima”, mencionó Pérez Reyes. Agregó que para el actual gobierno es importante sostener los pilares principales sobre los cuales se construyó la reforma previsional.

Otros dos ministros se pronunciaron hoy a favor de un nuevo retiro. Por un lado, el ministro de la Producción, Sergio Gonzáles, señaló ante la prensa que esta norma fue trabajada por el MEF, con el objetivo de dar mayor cobertura y permitir la incorporación de nuevos afiliados a partir de los 18 años. Dijo además que las críticas deben evaluarse con responsabilidad y en el marco de las competencias tanto del Ejecutivo como del Congreso.

El titular de Trabajo, Daniel Maurate, también apoyó un nuevo retiro de los fondos previsionales. “Lo que la presidencia ha anunciado es que va a apoyar un proyecto donde las personas voluntariamente puedan retirar sus fondos, pero ha señalado también que esos retiros tienen que ser muy pensados, meditados y reflexionados”, sostuvo Maurate. Asimismo, consideró que las personas que decidan retirar su dinero deberían pensar a futuro. De lo contrario, opinó que deberían mantener sus ahorros en la AFP.

El Congreso y las bancadas responden

En medio de esta controversia, la Comisión de Economía agendó para este miércoles 17 de setiembre el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos privados.

Además, diversas bancadas emitieron comunicados expresando su rechazo a la Ley de Modernización del Sistema Previsional, pese a que votaron a favor de la misma hace apenas un año atrás; la norma se aprobó en setiembre del 2024.

Desde Alianza Para el Progreso (APP) dijeron que esta ley limita la libertad de usar los ahorros propios de los trabajadores a pesar de ser ellos los que aportaron. “Esta ley no genera la suficiente credibilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, la bancada indicó en su comunicado que se favorece a la informalidad por encima de generar un sistema robusto que garantice las pensiones. Por tal motivo, APP solicitará que se impulse la derogación de esta ley para presentar una que responda a las necesidades de los trabajadores del Perú.

La bancada de Renovación Popular también criticó el aporte de los independientes y la prohibición de nuevos retiros. “Presentaremos una iniciativa legislativa para corregir este abuso, siempre en defensa de la libertad de los peruanos a disponer de sus aportes con justicia e igualdad”, sentenciaron.

Por su parte, Fuerza Popular responsabilizó al Ejecutivo por la desnaturalización de la reforma de pensiones. El comunicado que emitió la bancada plantea tres propuestas de medidas específicas: excluir a los independientes de la obligación de aportar al sistema, restituir el retiro del 95,5% de los fondos para todos los afiliados sin excepción y poner en agenda un nuevo retiro de las AFP.

Podemos Perú, por su lado, solicitó a la Comisión de Economía del Congreso que se priorice el debate de los proyectos de ley para un nuevo retiro de los fondos de AFP y se declare en sesión permanente. Ayer, el congresista José Luna mencionó mediante su cuenta de X que Podemos Perú busca derogar la ley.

Puntos a revisar de la reforma

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) y exministro de Economía y Finanzas, señaló que, desde su punto de vista, pondría en revisión dos puntos de la ley que reforma el sistema previsional: el aporte de los trabajadores independientes y el retiro del 95,5%.

“Para darle viabilidad política al tema, yo pondría en revisión el retiro del 95,5% y el tema de los trabajadores independientes porque hay un gran riesgo de perder todos los aspectos positivos que tiene esta ley. Insisto en que no se debería eliminar la norma”, subrayó durante una entrevista en el programa Tenemos Que Hablar de El Comercio.

Tuesta también recalcó que el problema no depende del sistema de pensiones, sino de cómo se han ido acumulando los salarios en la etapa activa del aportante. “Si se quiere subir la pensión mínima se requiere discutir de dónde va a venir el dinero. Pero, es lo que hay, no tiene nada que ver con el sistema porque es la pensión mínima que da tanto la ONP como la AFP”, mencionó el presidente del CPC.

El exministro agregó que antes de un posible retiro del 95,5% de los fondos se debe considerar la liquidez y el hecho de que un sistema de pensiones, en teoría, tiene que poder brindar mensualidades hasta la jubilación.

Respecto a la pensión mínima de S/600, apuntó que si bien se trata de un monto bajo, si se quiere aumentar, es necesario analizar de dónde saldrá ese dinero. “La crítica no está en poner la pensión mínima en S/600 o en S/800, el dinero tiene que salir de algún lado. Ese es el punto que tenemos que entender, el tema no pasa por eliminar la pensión. Es correcto empezar por una pensión que se pueda financiar”, precisó.

Proyectos para la derogación de la Reforma

Hoy, también, se pronunció sobre este tema el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú). El parlamentario consideró que se debe “derogar parcialmente” el reglamento de la reforma del sistema de pensiones. “Para mejorar la ley, en consecuencia, se tendrá que derogar parcialmente. El reglamento ha generado esa disociación con la población”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la norma aprobada en el Legislativo fue producto de consensos, pero que la implementación del Ejecutivo cambió el sentido de la reforma. Planteó además la posibilidad de establecer un autopréstamo con garantía del 100% de los fondos de pensiones, exclusivamente para la adquisición de una vivienda. Jerí indicó que la medida busca responder a la demanda de liquidez de los afiliados y, al mismo tiempo, fomentar la inversión en un activo de largo plazo.

Por su parte, Ilich López, tercer presidente del Congreso y ex titular de la Comisión de Economía, sostuvo que se necesitan alternativas de sistemas pensionarios para la población y cuestionó que algunos parlamentarios usen estos temas para ganar votos ante una posible reelección.

“Nosotros estamos de salida al fin y al cabo, pero tenemos que ser responsables los parlamentarios de ver este tema de una manera país y alejarnos definitivamente de lo coyuntural. La mayoría de congresistas quiere la reelección, hay que decirlo claro. Buscan ganar algunos votos con estos temas que son de bastante debate. Por eso es que lo responsable es darle alternativas a la población”, subrayó el congresista de Acción Popular.

La ley de Modernización del Sistema Previsional, reglamentada hace una semana, ya tiene cuatro proyectos que buscan su derogación. En los últimos días estos proyectos fueron presentados por el congresista Alfredo Pariona de la Banca Socialista y Américo Gonza de Perú Libre. Además, el lunes por la noche, Jorge Marticorena, congresista de APP, presentó también un proyecto para derogar ley de modernización del sistema previsional y autorizar el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de AFP. Estos se suman al proyecto de ley que también ha presentado Sigrid Bazán, parlamentaria de Nuevo Perú.

En la propuesta de Pariona, el documento señala que la reforma previsional “representa un perjuicio” para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Además, según la propuesta de Gonza, como disposición complementaria final, se propone la devolución íntegra de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

De acuerdo con la iniciativa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establecerá en 90 días el procedimiento operativo para la devolución de fondos. El plazo para el desembolso se realizaría en un máximo de 6 meses.

Proyectos para el retiro de fondos

Los últimos siete retiros de fondos de AFP provocaron que 2,3 millones de peruanos tengan saldo cero en sus cuentas, según el Banco Central de Reserva (BCR). Mientras que la SBS calculó de darse el octavo retiro de los fondos de pensiones saldrían S/ 26.300 millones de 7,5 millones de afiliados y sus efectos no estarían focalizados en los peruanos más vulnerables.

Luis Miguel Castilla, presidente ejecutivo de Videnza Instituto, precisó a este Diario que un nuevo retiro contribuiría a todos los efectos negativos sin ningún beneficio. “Esa es una pésima señal de lo que se nos puede venir en medio de un populismo desaforado tanto del Legislativo con el ‘amén’ de un Ejecutivo permisivo”, recalcó.

Agregó también que prohibir retiros no merma el valor del fondo de pensiones. “El fondo hoy es de cerca de S/ 115 mil millones. Si no hubiese sido por los 7 retiros, el fondo sería de S/ 275 mil millones. Esto significa que tendríamos un fondo mayor y una pensión mayor para todos los aportantes. Este tema perfora el sistema que tenemos por móviles populistas”, dijo.

“Un nuevo retiro desde una perspectiva más macro es una mala política, al final deja un espacio muy minimizado para construir pensiones a futuro y por tanto plantea un reto grande en términos de políticas públicas, respecto a qué hacer con las pensiones en el Perú”, dijo Tuesta.

Pese a esto y a que la nueva reforma de pensiones prohíbe cualquier nueva liberación, el Pleno cuenta con 24 iniciativas que buscan dicho objetivo. “Algunos proyectos persiguen un retiro de hasta 4 UIT, otras 6 iniciativas presentadas hasta el momento buscan un retiro de fondos de hasta el 95,5%; aunque también hay proyectos que viabilizan desembolsos para situaciones excepcionales, informó la Comisión de Economía del Congreso a este Diario.

“Lo que motiva a los parlamentarios a realizar estas propuestas son: brindar liquidez a los peruanos para afrontar problemas económicos y situaciones complejas como un cáncer avanzado, según las propuestas revisadas”, comentaron desde la Comisión.