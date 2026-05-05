La empresa sueca Loomis AB (“Loomis”) celebró un acuerdo con CVC Capital Partners (“CVC”), Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma con la intervención de Hermes Transportes Blindados S.A. (“Hermes”), para la realización de una Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) por hasta el 100% de las acciones de Hermes, a través de la cual Loomis espera poder concretar la adquisición de una participación de control en Hermes.

La realización de la OPA y la concreción de dicha adquisición se encuentran sujetas a la verificación del cumplimiento de ciertas condiciones precedentes usuales para este tipo de transacciones.

“Estamos entusiasmados de formar parte de Loomis. Unirnos a un grupo global con gran experiencia en operaciones como las nuestras fortalece nuestra capacidad de seguir creciendo con confianza y responsabilidad. Este próximo capítulo respalda firmemente nuestro propósito de impulsar el desarrollo de una sociedad más segura, protegiendo recursos, construyendo confianza y contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero”, señaló Mirella Velásquez, CEO de Hermes.

“Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, estamos ingresando al mercado peruano. Como actor líder en la industria, Hermes cuenta con una trayectoria comprobada de crecimiento, rentabilidad e innovación. Perú tiene una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, respaldada por un entorno macroeconómico sólido y un uso creciente de efectivo. Me complace dar la bienvenida a más de 3,000 nuevos colegas a Loomis”, agregó por su parte Aritz Larrea, presidente y CEO de Loomis.

Cabe precisar que Loomis, con sede en Estocolmo, cotiza en la bolsa Nasdaq Stockholm y opera 400 sucursales en 28 países. En América Latina ya mantiene operaciones en Argentina y Chile; con la incorporación de Hermes ingresa al mercado peruano y amplía su presencia regional.