Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Loomis con la incorporación de Hermes ingresa al mercado peruano y amplía su presencia regional. (Foto: Hermes)
Loomis con la incorporación de Hermes ingresa al mercado peruano y amplía su presencia regional. (Foto: Hermes)
Por Redacción EC

La empresa sueca Loomis AB (“Loomis”) celebró un acuerdo con CVC Capital Partners (“CVC”), Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma con la intervención de Hermes Transportes Blindados S.A. (“Hermes”), para la realización de una Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) por hasta el 100% de las acciones de Hermes, a través de la cual Loomis espera poder concretar la adquisición de una participación de control en Hermes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.