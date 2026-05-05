La empresa sueca Loomis AB (“Loomis”) celebró un acuerdo con CVC Capital Partners (“CVC”), Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma con la intervención de Hermes Transportes Blindados S.A. (“Hermes”), para la realización de una Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) por hasta el 100% de las acciones de Hermes, a través de la cual Loomis espera poder concretar la adquisición de una participación de control en Hermes.
La empresa sueca Loomis AB (“Loomis”) celebró un acuerdo con CVC Capital Partners (“CVC”), Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma con la intervención de Hermes Transportes Blindados S.A. (“Hermes”), para la realización de una Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) por hasta el 100% de las acciones de Hermes, a través de la cual Loomis espera poder concretar la adquisición de una participación de control en Hermes.
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La realización de la OPA y la concreción de dicha adquisición se encuentran sujetas a la verificación del cumplimiento de ciertas condiciones precedentes usuales para este tipo de transacciones.
“Estamos entusiasmados de formar parte de Loomis. Unirnos a un grupo global con gran experiencia en operaciones como las nuestras fortalece nuestra capacidad de seguir creciendo con confianza y responsabilidad. Este próximo capítulo respalda firmemente nuestro propósito de impulsar el desarrollo de una sociedad más segura, protegiendo recursos, construyendo confianza y contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero”, señaló Mirella Velásquez, CEO de Hermes.
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“Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, estamos ingresando al mercado peruano. Como actor líder en la industria, Hermes cuenta con una trayectoria comprobada de crecimiento, rentabilidad e innovación. Perú tiene una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, respaldada por un entorno macroeconómico sólido y un uso creciente de efectivo. Me complace dar la bienvenida a más de 3,000 nuevos colegas a Loomis”, agregó por su parte Aritz Larrea, presidente y CEO de Loomis.
Cabe precisar que Loomis, con sede en Estocolmo, cotiza en la bolsa Nasdaq Stockholm y opera 400 sucursales en 28 países. En América Latina ya mantiene operaciones en Argentina y Chile; con la incorporación de Hermes ingresa al mercado peruano y amplía su presencia regional.
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