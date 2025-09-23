“Los empresarios peruanos e internacionales que están en Perú conocen muy bien las fortalezas que tiene el país”

Durante un ‘break’ en las sesiones del inPerú, gira de inversiones peruana realizada a inicios de setiembre en Londres y Madrid, conversamos con el ejecutivo, quien lidera desde abril la gerencia de Banca Corporativa del banco peruano. Asegura que el 2025 será un año dinámico, que las perspectivas son positivas y que el sector automovilístico será uno de los que muestre mejor desempeño.

“La mayoría de los sectores corporativos están perfomando muy bien”, asegura Gerardo Moreno, gerente de la División de Banca Corporativa e Internacional del BCP., con quien conversamos a inicios de mes en Madrid.

El negocio de banca mayorista espera una desaceleración en los próximos meses, pero no un decrecimiento debido a las elecciones. ¿Es este el panorama que tienen en el BCP?

Cuando empezamos el año estábamos precavidos, porque pensábamos que por ser año preelectoral todo iba a estar más cauteloso del lado de nuestros clientes. Pero, nos hemos encontrado con todo lo contrario. La gran mayoría de sectores corporativos están performando muy bien. Tienes máximos históricos en venta de vehículos, por ejemplo. Este año va a ser el año de mayor movimiento; vemos mucho movimiento en minería y en energía. Te diría que de repente esa fue la perspectiva al inicio (la de cautela), pero estamos esperando crecer en saldos aproximadamente 6% o 7% hacia fin de año.

Versus el 2024.

Así es.

De los sectores que ha mencionado, ¿cuál sería el más intensivo en crecimiento?

Automóviles va a tener un súper buen año. Estamos esperando que sean como 170.000 unidades, que debe ser el máximo de los últimos 10 o 15 años. Ya vemos mucho movimiento en minería, también muchas inversiones en maquinaria y en renovación de equipos. También tenemos muchos clientes haciendo financiamientos, reperfilamientos, posicionándose bien hacia hacia final de año.

Si hubiera un riesgo de ralentización, ¿cuál sería?

No veo un riesgo, creo que la economía viene bastante bien. Lo hemos visto ahora en la presentación de Julio Velarde en Madrid.

Al menos 3% de crecimiento, 2% de inflación.

Además, el tema de las monedas está muy estable, hay S/88 mil millones de reservas. El contexto está bastante bien. Lo que creo que viene, probablemente, es un periodo de cautela conforme nos vayamos acercando a las elecciones, lo que es normal. Uno tiene que analizar muy bien sus planes estratégicos en esas épocas, pero ya hemos estado ahí antes. Los empresarios peruanos e internacionales que están en Perú conocen muy bien las fortalezas que tiene el país y eso les permite estar mucho más tranquilos.

¿Y para el 2026?

El 2026 va a depender un poco, creo yo, de cómo venga el tema electoral, porque fuera de eso el tema macro viene bastante bien. Conversé hace unos días el economista jefe del BCP -Carlos Prieto-; si tú analizas los términos de intercambio, hoy se muestran máximos en 75 años. Realmente hay una oportunidad grande.

¿Hay alguna sorpresa positiva en la información relacionada a minería, a otro sector, o quizá indicadores adelantados que sostengan este optimismo?

Creo que en minería, más que un indicador adelantado, está todo el ‘setting’ global, que es positivo.

Por los precios.

Tienes un cobre con muy buen precio. Esto te da un shock de demanda importante y además el precio permite que nuestros clientes mineros hagan más inversiones y expandan el potencial minero del país. Si a eso le agregas toda la transformación que se vive a nivel mundial, por inteligencia artificial y por migración a energías más renovables que se soportan en el cobre, tienes fundamentos para que este tipo de inversiones avancen.

Hay anuncios como el inicio de Zafranal, también muy positivo.

Así es, y el próximo año tía María.

Según ha mencionado el ministro Montero, Tía María sale este año.

Sabemos que vienen avanzando de acuerdo a su cronograma. Es un proyecto muy beneficioso para el país y ojalá que avance lo mejor posible.

En el ‘pipeline’ de inversiones, ¿hay otro proyecto interesante?

Como dijiste, Zafranal; es importantísimo. Además, en Londres escuché a nuestra directora de Proinversión (Tabata Vivanco) vender todo el paquete de obras relacionadas al cierre de brechas de infraestructura. Eso es elemental.

En el marco del inPerú, ¿cómo se ve el apetito por invertir en el Perú?

Es reconformante. He visto apetito en ambos lugares, tanto en Londres como en Madrid. Sí hay una relación más cercana a España (…) Me dio mucho orgullo ver el apetito que existe por invertir en el país. A veces uno no nota la relevancia que le da el mercado internacional a todos los avances y toda la estabilidad que hemos logrado. Y siento que tenemos que trabajar para que eso se mantenga y para capitalizar las oportunidades que tenemos.

¿Han tenido reuniones con inversionistas aquí (en Madrid)?

Hemos estado conversando con muchos clientes, algunos que ya atendemos en Perú y otros a consecuencia del foro.