Desde las 5:30 a.m. de hoy viernes 20 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ejecutan un operativo conjunto de allanamiento y descerraje en diversas instalaciones públicas y privadas. La medida comprende inmuebles vinculados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en San Isidro, y a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en la búsqueda de datos del denominado caso “Los Herméticos del Caudal”.

La diligencia judicial alcanza un total de 15 inmuebles intervenidos en distintos puntos del país. Entre las propiedades figuran dos edificios vinculados a la SBS, una sede de Sucamec, cuatro locales de empresas de transporte de valores y ocho residencias particulares pertenecientes a ocho personas investigadas.

1/2 Fiscalía ejecuta allanamientos por presunta negociación incompatible 🚨 Un equipo de 24 fiscales intervino 15 inmuebles en una investigación contra 8 personas por presunto favorecimiento de funcionarios de la SBS y Sucamec a las empresas Hermes y Prosegur. https://t.co/ejYei2XU41 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 20, 2026

La disposición judicial que autorizó estas diligencias señala que en el pedido de allanamiento con fines de detención e incautación incluye los domicilios fiscales de la SBS, de Sucamec, de Hermes Transportes Blindados, Compañía de Seguridad Prosegur, Asociación de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI-Perú) y Cincuentamasuno Grupo de Análisis Político.

Según la hipótesis formulada por la fiscalía, el caso involucra el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Las autoridades indagan una supuesta concertación y favorecimiento de funcionarios estatales hacia las empresas privadas Hermes y Prosegur.

Fiscalía continúa operativo en curso 🚨 Personal del Ministerio Público, en coordinación con la DIRCOCOR, realiza diligencias para recabar información y cumplir medidas judiciales autorizadas, en el marco de una investigación y conforme a ley. #MinisterioPúblico #Fiscalía https://t.co/e9aEtnXkeA — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 20, 2026

Las pesquisas señalan a la presunta organización criminal “Los Herméticos del Caudal”, la cual habría coordinado acciones ilícitas desde el año 2017. El objetivo del esquema investigado era mantener la exclusividad en el mercado de transporte de caudales e impedir la apertura del sector a nuevos competidores.

La ejecución de la medida judicial cuenta con la participación de un equipo integrado por 24 fiscales. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Pedro Jackson Ignacio Delgado, bajo la conducción del fiscal provincial Néstor Rivera Navarro, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

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En las acciones operativas intervienen efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección General de Inteligencia (Digimin), así como personal de la USE, el grupo GRECCO y Depincris de Lima. Hasta el momento, las autoridades continúan con el registro de los predios sin que se hayan comunicado balances definitivos sobre el resultado de los allanamientos.