Los mercados globales suman cinco meses de recuperación tras el golpe inicial de los aranceles, ¿qué influyó?

Las turbulencias generadas por los aranceles de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se han disipado, creando un escenario de recuperación para el mercado de valores, de acuerdo al análisis de Credicorp Capital.

“Desde abril, lo que hemos visto ha sido una recuperación bien marcada de los mercados tanto de renta fija como de renta variable”, comentó Jorge Beingolea, director de Soluciones de Portafolio de la gestora de inversiones.

Este repunte responde a las treguas arancelarias impulsadas por Estados Unidos y a los acuerdos bilaterales alcanzados con varias economías, lo que mejoró la perspectiva de los inversionistas, incluso en activos más riesgosos como la renta fija con riesgo crediticio, los bonos soberanos y los corporativos emergentes.

Powell se ha negado a rebajar las tasas de interés ante el temor de los efectos de los aranceles impuestos por Trump.

América Latina también percibió la recuperación, con una rentabilidad en sus activos de renta variable de 36,6%, frente al 14,8% global. Perú destacó con un rendimiento cercano al 50% medido en dólares.

En el caso de las acciones y los bonos, ambos han venido subiendo. Las primeras registraron una rentabilidad global de alrededor de 35%.

Factores que mejoraron el escenario financiero

Beingolea señaló que, además de los acuerdos arancelarios, influyeron otros elementos clave: la aprobación del Plan Fiscal en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) retome el ciclo de recortes de tasas de interés.

“Una normalización de la incertidumbre, un acercamiento al ciclo de recortes de tasas y la aprobación del estímulo fiscal en una economía que se sostiene bien han hecho que los activos se hayan comportado de una manera notablemente buena en los más recientes cinco meses del año”, destacó el especialista.

Aunque todavía persisten los riesgos

La inflación en Estados Unidos se mantiene como un riesgo pendiente. Pese a un leve repunte en los últimos meses por los aranceles, las expectativas de largo plazo permanecen estables, lo que reduce la posibilidad de un desborde inflacionario. La Fed observa más de cerca la desaceleración en la creación de empleo, que aumenta la probabilidad de nuevos recortes de tasas de interés.

Fuera de Estados Unidos, Beingolea recalcó la situación de China, el principal socio comercial del Perú. Si bien el país enfrenta un riesgo de deflación que podría presionar márgenes de las empresas y postergar el consumo, su crecimiento se ha sostenido en torno al 5% gracias a estímulos fiscales y monetarios. Este dinamismo, junto con la estabilidad en el sector externo, ha permitido que los ‘commodities’ industriales —como el cobre— se mantengan firmes, favoreciendo así a los activos peruanos.