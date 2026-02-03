Precios del oro y la plata se mantienen volátiles tras fuerte retroceso, ¿qué motivó la fuerte caída y qué impacto tiene para el Perú?

El viernes de la semana pasada, tras una racha de niveles máximos históricos, los precios del oro y de la plata registraron una fuerte corrección a la baja, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al economista Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (FED) en reemplazo del actual titular, Jerome Powell.

El oro, que había alcanzado el último jueves los US$5.400 la onza -y durante esa jornada, incluso, había tocado los los US$5.594-, cerró el viernes en US$4.850, representando una caída de 10,19%. Como reportaron diversos medios internacionales, esta fue la mayor caída que registró el metal precioso desde 1983. A su vez, la plata pasó de cotizar por encima de US$100 la onza a US$84,77 al cierre del pasado viernes, con lo cual su valor anotó una caída de 26,5%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Al cierre de la jornada de este lunes, el retroceso de ambos metales se sostuvo. No obstante, con la apertura de los mercados asiáticos los precios del oro y la plata empezaron a recuperarse.

De otro lado, la libra de cobre cerró con una caída de 5,36% el viernes último, a US$5,9, luego de llegar a cotizar US$6,26 el jueves. El ajuste a la baja se mantuvo este lunes con una ligera disminución de 1,49% situando al precio del metal rojo en US$5,83 la libra.

(Fuentes: Investing, Bloomberg)

Movimientos drásticos

Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, explicó que el principal factor que influyó en el descenso del precio de los metales fue la elección de Warsh para ser el titular de la FED; una nominación que aún debe ser revisada por el Senado.

“¿Por qué se dio esta reacción? principalmente porque los inversionistas tienen la expectativa de que Warsh tiene un sesgo más ‘hawkish’; un sesgo de tasas al alza“, indicó.

Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), apuntó, en esa línea, que Warsh representa un perfil moderado, ante las preocupaciones previas que existían sobre la posible injerencia de Trump en la autonomía de la FED. El mandatario estadounidense continúa insistiendo en que el banco central estadounidense debe bajar sus tasas de interés, y la FED de Powell se ha negado a ceder ante las presiones políticas de la Casa Blanca.

Warsh trabajó previamente en la administración de George W. Bush como asistente especial para políticas económicas y fue el secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional. También fue uno de los integrantes más jóvenes de la Reserva Federal, cuando en 2006 fue nominado a la Junta de Gobernadores por Bush.

Kevin Warsh. (Foto: EFE/EPA/Will Oliver) / WILL OLIVER

Apodado como el “halcón de la inflación” o “inflation hawk”, previamente Warsh ha tenido una postura en contra de los bajos tipos de interés, según la agencia EFE. Sin embargo, de acuerdo con CNN, el posible futuro presidente de la FED ha tenido opiniones recientes a favor de la reducción de las tasas de interés de Estados Unidos; muy alineadas a las expectativas del gobierno de Trump.

Así, Macedo consideró que los movimientos drásticos de los metales responden a los cambios especulativos en el mercado, a medida que se ajustan las expectativas sobre el rumbo que podría seguir la política monetaria estadounidense.

En esa línea, Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, sostuvo que era previsible esta fuerte disminución por el escalado incremento de precios que presentaron el oro y la plata, con el primer commodity operando típicamente como un activo refugio. “El fundamento tras la subida del metal [en las últimas semanas] se debe a que hay un problema estructural en la economía estadounidense de deuda y déficit fiscal que parece no tener solución”, comentó Arispe.

A su vez, según Intéligo, hubo un cambio de percepción de los inversionistas con la elección de Warsh, siendo interpretado como una señal de mayor énfasis en la credibilidad y disciplina monetaria. “La lectura fue que la FED podría ser menos tolerante con la inflación y más cauta al momento de recortar tasas, lo que eleva las tasas reales implícitas y reduce el incentivo a mantener posiciones en metales preciosos”, indicó Silvana Caro, estratega de inversiones del área de Asset Management de Intéligo.

Impacto en el Perú: ¿será duradero?

De acuerdo con Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico (UP), esta corrección es un comportamiento normal del mercado y, vista en perspectiva, los precios de los metales podrían retomar su tendencia alcista.

“Es normal que se produzca una corrección. En este caso, responde al anuncio de un candidato a la Reserva Federal que aparenta ser más independiente y responsable de lo que se esperaba de un nominado por Trump. Sin embargo, considero que la tendencia al alza, especialmente del oro, se retomará en los próximos meses, ya que Trump sigue siendo una fuente de inestabilidad económica y geopolítica a nivel global”, señaló.

En la misma línea, Ricardo Azula Wong, docente de posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó que esta situación no representa una señal de alarma para las exportaciones metálicas peruanas. Ello se debe a que los contratos se rigen por cotizaciones semanales, quincenales o, en su mayoría, mensuales, por lo que no se verían afectados por variaciones puntuales como las registradas en los últimos días.

Expectativas

Para Macedo, sería difícil volver a ver los niveles de caída registrados el último viernes. “La perspectiva es que se vaya estabilizando”, sostuvo, y añadió que no se prevé una tendencia a largo plazo de caídas drásticas en los metales.

De hecho, Macedo sostuvo que existen fundamentos en la oferta y demanda del oro, así como riesgos globales importantes, que justifican que el precio de este metal mantenga una tendencia al alza.

Añadió que en el caso de la plata existe “mucha incertidumbre” sobre su desempeño a futuro, mientras que, en el caso del cobre, Macedo anticipó que se podrían mantener los precios a niveles altos por las interrupciones de oferta en las grandes minas del metal rojo a nivel global.

En tanto, Arispe opinó que los precios de los metales se podrían ver impulsados por los problemas estructurales que permanecen como amenaza contra la economía estadounidense; debido al valor refugio que estos activos poseen.

A su vez, Falen consideró que el mercado irá interiorizando lo ocurrido el último viernes, coincidiendo en que no habría una caída tan drástica como la que se vislumbró en dicha jornada. Sin embargo, indicó que el retroceso visto funcionó como una señal de que el mercado “llevó demasiado lejos” el rally de precios de los metales en los últimos meses.

Intéligo, por su parte, mantiene una visión de precios equilibrados. En ese sentido, Caro remarcó que se deben de evitar decisiones de inversión basadas en una dinámica de precios de corto plazo.