Por Redacción EC

Petroloreto S.A.C subsidiaria de Cheiron Holdings Egypt Limited, asumirá la operación y el 75% de participación del Lote 192, en Loreto, tras la aprobación de la modificación del contrato de licencia por parte del Ejecutivo. Petro-Perú mantendrá el 25% restante, en una asociación que establece las condiciones para la inversión y operación conjunta del yacimiento durante los próximos 27 años.

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