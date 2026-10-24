Petroloreto S.A.C subsidiaria de Cheiron Holdings Egypt Limited, asumirá la operación y el 75% de participación del Lote 192, en Loreto, tras la aprobación de la modificación del contrato de licencia por parte del Ejecutivo. Petro-Perú mantendrá el 25% restante, en una asociación que establece las condiciones para la inversión y operación conjunta del yacimiento durante los próximos 27 años.

La incorporación de la empresa fue autorizada mediante el Decreto Supremo N.° 023-2026-EM, publicado el 23 de octubre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Tras la publicación de la norma, Petro-Perú suscribió con Petroloreto y Peru-Petro los acuerdos asociativos correspondientes: el Contrato de Inversión Conjunta y el Acuerdo de Operación Conjunta.

La asociación busca impulsar la recuperación operativa del Lote 192 y reactivar su producción petrolera, con el objetivo de fortalecer la actividad energética nacional y contribuir al desarrollo económico de la región Loreto.

El Lote 192 está ubicado en la región Loreto, en áreas del distrito de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, y de los distritos de Tigre y Trompeteros, en la provincia de Loreto.

El yacimiento cuenta con reservas estimadas superiores a los 120 millones de barriles, lo que lo convierte en uno de los principales activos petroleros del país.

Con el ingreso de Petroloreto como operador y socio mayoritario, Petro-Perú busca avanzar en la recuperación de las actividades del lote, mientras conserva una participación en el desarrollo del proyecto.