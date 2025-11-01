Upland tomaría acciones legales contra Perú-Petro por su descalificación para el lote 192

Escucha la noticia
La descalificación de Upland Oil & Gas como socio estratégico de Petro-Perú en la operación del lote 192 (Loreto) no ha sentado nada bien a la empresa peruana, por lo que esta evalúa tomar acciones legales contra los funcionarios de Perú-Petro que adoptaron dicha determinación.
Esto, independientemente de la apelación que presentará ante el a través de una solicitud de revisión, señalaron fuentes de Upland.
Y es que la empresa petrolera considera que su descalificación “por una supuesta insolvencia económica es totalmente injustificada”.
Es más, arguye que las gerencias de Peru -Petro encargadas de evaluarla habrían cometido un “acto irregular” al solicitar información confidencial a JCR Latam, la empresa calificadora que emitió el informe de solvencia financiera con el cual busca asumir el 79% del campo petrolero.
Cabe señalar que dicho informe asegura que Upland dispone de hasta US$147,51 millones para “cumplir con los trabajos y compromisos de inversión previstos en el contrato de licencia” del lote 192.
La petrolera considera, sin embargo, que Perú-Petro excedió sus funciones al solicitar a JRC Latam el detalle del financiamiento que respalda dicha línea de crédito.
“Perú-Petro habría pretendido asumir un rol de supervisor o descalificador de las calificadoras, rol que solamente lo tienen la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), utilizando esto como supuesto sustento para descalificar a Upland”, señaló.
De acuerdo a la agencia de hidrocarburos, este pedido fue hecho con el propósito de “acreditar la disponibilidad real y efectiva de los recursos declarados”.
De allí, la misiva enviada por la gerencia general de Perú-Petro a la gerencia general de JCR Latam el pasado 6 de octubre, solicitando remitir “toda la información, documentación de respaldo y criterios de evaluación considerados para otorgar la opinión favorable a la solvencia financiera de Upland”.
Dicha información nunca fue presentada.
Y es que, en su misiva de respuesta a Perú-Petro, la calificadora explica que “no tiene obligación de enviar lo solicitado” porque Perú-Petro es “un tercero no involucrado en el contrato de locación de servicios” y porque dicha información es “confidencial y reservada”.
Y termina advirtiendo que “no reitere solicitudes de esta naturaleza, caso contrario, nos veremos precisados a comunicarnos con la Oficina de Control Interno y la CGR (Contraloría) y a los órganos que regulan nuestras actividades en la SMV y su órgano rector MEF para reportar este despropósito”.
Por todo esto, Upland estaría considerando tomar las medidas permitentes contra el gerente general, los funcionarios del Comité Calificador y los directores de Perú-Petro involucrados en su descalificación.
“Perú-Petro está confundiendo y distorsionando su rol de promotor de la inversión en el sector hidrocarburos para convertirse en fiscalizador y calificador en negativo de las empresas que aspiran a invertir en Perú en el sector hidrocarburos. ¿Qué intereses ocultos hay en Peru-Petro para no permitir la reactivación del Lote 192?”, señalaron fuentes de la empresa.
