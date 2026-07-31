Luis Arias Minaya es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y es máster en Economía por la London School of Economics and Political Science. Foto: Andina.
Luis Arias Minaya es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y es máster en Economía por la London School of Economics and Political Science. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Mediante la Resolución Suprema N° 313-2026-EF/49 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Luis Alberto Arias Minaya como nuevo jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

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