Mediante la Resolución Suprema N° 313-2026-EF/49 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Luis Alberto Arias Minaya como nuevo jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

“Se resuelve designar al señor Luis Alberto Arias Minaya en el puesto de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas” señala el documento publicado en el diario El Peruano.

En los considerandos de la norma se indicó que se encontraba vacante el cargo de jefe de Gabinete de Asesores del MEF, por lo cual resultaba necesario designar a la persona que pueda ejercer las funciones inherentes al referido puesto.

Luis Arias Minaya es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y es máster en Economía por la London School of Economics and Political Science.

Fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), además de ocupar la jefatura de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

También fue docente en las universidades Católica del Perú y de Lima, teniendo a cargo los cursos de Análisis Económico de Impuestos y Macroeconomía y Política Fiscal.