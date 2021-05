Duplicar el monto de la subvención económica e incorporar a nuevos beneficiarios a Pensión 65 es sostenible y manejable porque la economía peruana puede crecer hasta 6%. Con la propuesta de Fuerza Popular, más de 3 millones de personas podrán acceder a dicho programa social hacia el 2026, sostuvo este lunes el economista Luis Carranza, quien es miembro del equipo técnico de la candidata Keiko Fujimori.

En entrevista con RPP, Carranza explicó que la propuesta de Fuerza Popular es incrementar rápidamente el monto que perciben actualmente los beneficiarios de Pensión 65 e incorporar medio millón de personas cada año para universalizar la cobertura de dicho programa social entre todos los adultos mayores.

“En el caso de Pensión 65 lo que se va hacer inmediatamente es duplicarlo, pasar de 250 a 500 soles bimensuales. Y luego todos los años vamos a incorporar medio millón de personas, de tal manera que al 2026 tengamos cobertura universal de todos los adultos mayores en este país. Y eso es lo que necesitamos para enfrentar una verdadera reforma de nuestro sistema previsional, sabiendo que tenemos este sustento universal que lo pone el Estado”, dijo.

Señaló que con el aumento inmediato de la subvención bimensual de Pensión 65 se requerirán S/ 350 millones este año; mientras que la incorporación anual de medio millón de personas demandará un presupuesto de S/ 1,700 millones.

“Actualmente gastamos una fracción ínfima de nuestro presupuesto en este programa: 0.01% del PBI [...] Si uno mira Brasil o Chile, ellos gastan en estos programas 1% del PBI. México está en 0.6% (del PBI). Nosotros cuando terminemos el 2026 con cobertura universal vamos a estar más o menos entre 0.08% y 0.09% del PBI”, manifestó Carranza.

Canon y apoyo a empresas

El economista también se pronunció sobre la propuesta de Fuerza Popular para que un porcentaje del canon sea entregado de forma directa a las familias de las comunidades donde operan las empresas extractivas.

“Estamos hablando de un 40%, no del 100% [del canon]. Y es 40% porque el promedio de ejecución ha sido del 60%. Ahora, este cheque no es para un consumo diario. Este cheque que se le entregará a las familias es básicamente para que construyan su capital humano y su capital productivo. No es para su canasta”, dijo.

“Este cheque que se le va a entregar a las personas es para que ellas deciden en qué lo van gastar. Los hacemos propietarios de manera financiera sin entrar en una discusión legal, sin son dueños o no del yacimiento. Pero los hacemos propietarios indirectamente a través de esta transferencias financiera [...] Lo importante es que vamos entregar dinero para que puedan construir su casa, mejorar sus regadíos o comprar su ganado. Ese es el objetivo de esto, no es para que compren sus alimentos del día a día”, añadió.

De otro lado, Carranza refirió que entre las propuestas de Fuerza Popular también se plantea facilitar el acceso al crédito a las empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

Para atender a las micro y pequeñas empresas, el economista dijo que crearán el programa Volver a empezar.

“Este es un programa de 7 años de plazo, 4 años de gracia, 0% de interés, respaldado con garantía del Tesoro Público [...] Lo vamos a canalizar como Reactiva Perú, con líneas de crédito del Banco Central de Reserva (BCR) hacia instituciones financieras que van asignar estos recursos a estas microempresas. El monto original es de S/ 10,000 millones y estamos hablando de créditos de entre S/ 5,000 y máximo S/ 10,000”, detalló.

Para brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, Fuerza Popular capitalizará Cofide para que estas unidades productivas puedan atender sus necesidades de factoring, capital de trabajo o créditos para inversión de largo plazo.

“Vamos a capitalizar Cofide con S/ 3,500 millones. Esto va a permitir, en total, apalancar hasta S/ 14,000 millones en líneas de los bancos, instituciones financieras, cajas a los pequeños y medianos empresarios con una garantía del 50% de Cofide [...] Se va hacer la capitalización inmediatamente. Apenas llegamos, vamos a capitalizar Cofide”, concluyó.