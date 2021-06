Conforme a los criterios de Saber más

Luis Ciccia, dueño de Turismo CIVA y parte de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, enfatizó a El Comercio que el gremio sí llegó a adquirir miles de dosis de la vacuna Sputnik V –a través de la droguería G&P Pharmax, que insiste en estar habilitada para comercializar la vacuna rusa–.

En total, de acuerdo con Ciccia, adquirieron 80 mil dosis para 40 mil trabajadores, de las 100 mil previstas inicialmente.

“El 2 de marzo propusimos que nos den la autorización excepcional para vacunar a los trabajadores de nuestro sector. Había más de un millón de vacunas pedidas a Sputnik; 80 mil incluidas eran las que pedía para el gremio y otras que solicitaron de otras industrias”, precisa Ciccia.

Meses atrás, el empresario señaló que traería a toda costa el lote de Sputnik V que habían comprado, y “forzaría” a que la Digemid autorizara su ingreso.

Airport employees and health workers handle a batch of 50,000 Russian Sputnik-V vaccines against the novel coronavirus, COVID-19, which arrived at Aurora International Airport in Guatemala City on June 16, 2021. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Este escenario finalmente no se concretó: Ciccia aclaró que ya recibió la devolución de la compra realizada porque no se podía garantizar el embarque de las vacunas mencionadas hacia territorio peruano.

“Me devolvieron el dinero porque en el conocimiento de embarque se tenía que poner la autorización dada por la Digemid, sino no podían embarcar el lote. Podían hacerlo bajo mi firma y responsabilidad, pero me advirtieron que ante algún contratiempo o problema arriesgamos al representante (G&P Pharmax) y a Turismo CIVA de ser demandadas”, explica a este Diario.

Ciccia añade que esperará que se emita el reglamento de la reciente norma aprobada por insistencia en el Congreso y oficializada este 21 de junio, que da mayores facultades a empresas privadas para acceder a la compra e importación de vacunas contra el COVID-19. Dependiendo del marco regulatorio, indica que buscará retomar la compra de las 80 mil dosis de Sputnik V anteriormente adquiridas.

Como se recuerda, en marzo la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus dijo estar a punto de concretar la compra de 100 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V del laboratorio Gamaleya, cuya comercialización se encuentra a cargo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDFIF, por sus siglas en inglés).

Entonces, G&P Pharmax, laboratorio con el que Ciccia trataba de realizar la operación para traer las vacunas al Perú, afirmaba que la Digemid no le otorgaba una serie de autorizaciones requeridas para concretar la operación; mientras que la entidad respondió que dichos trámites ya se encontraban en curso o habían sido aprobados.

Es importante apuntar que una de la normativa anterior sí le permitía a laboratorios y droguerías autorizadas por la Digemid a importar vacunas contra el COVID-19. Pero para traer al país la vacuna Sputnik V debe cumplirse un paso clave: que esta se encuentre registrada como una de las vacunas contra el coronavirus en fase III que puede ingresar al país y ser aplicada a la población nacional.

Sobre este punto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó dos días atrás que el Perú ya ha realizado todos los procedimientos para suscribir un contrato con el Instituto Gamaleya de Rusia y aproximar su llegada. La Digemid ya había adelantado en marzo que dicho laboratorio había enviado información preliminar a la entidad para concretar el registro de su vacuna.

La expectativa sería que estas vacunas lleguen al país este mes de julio. Solo cuando la Sputnik V se encuentre registrada por al Digemid, podrá ingresar al país (ya sea importada por el Estado o por algún privado; aunque hasta la fecha ninguna empresa privada en el mundo ha concretado la adquisición de un lote de vacunas contra el coronavirus).