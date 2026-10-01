El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el proyecto de ley de crédito suplementario planteado por el Ejecutivo busca impulsar la inversión pública, garantizar la continuidad de obras y atender las principales necesidades que afectan a la población.

El jefe del Gabinete señaló que la iniciativa permitirá contar con recursos para avanzar en proyectos y programas considerados prioritarios por el Gobierno.

Recursos para obras paralizadas

De acuerdo con el premier, el crédito suplementario permitirá dar continuidad a obras que actualmente se encuentran paralizadas en diferentes partes del territorio nacional.

“El Perú tiene un déficit de infraestructura en carreteras, puentes y pistas. Tenemos que acelerar, sin descuidar los indicadores macroeconómicos. El Perú es el país que, por lo menos, debe tener el grado de endeudamiento más bajo de la región”, señaló.

El titular de la PCM también mencionó entre los objetivos del financiamiento la ampliación de la cobertura del programa Pensión 65. A ello se suma el impulso de proyectos de infraestructura considerados emblemáticos, entre ellos el Anillo Vial y la Línea 2 del Metro de Lima, además de promover el empleo temporal a través de Llamkasun Perú, entre otras medidas.

El presidente del Consejo de Ministros también destacó las condiciones financieras con las que, según afirmó, cuenta el país. Explicó que, si el Perú decidiera acudir al mercado internacional para emitir bonos, tendría condiciones favorables debido a su calificación crediticia.

Facultades para enfrentar la inseguridad

“Con el aparato público que se tiene y con los fondos que se disponen no se puede ir a una guerra contra las organizaciones criminales. Se requieren medidas y acciones extraordinarias. Nuestra posición es clara y firme contra la criminalidad y esperamos que a este objetivo se sumen los grupos parlamentarios que también quieren erradicar este flagelo”, refirió Galarreta sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Finalmente, se refirió a la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento y sostuvo que la democracia implica el debate y la convivencia entre posiciones diferentes. En ese sentido, señaló que la existencia de discrepancias forma parte del funcionamiento democrático.

También defendió la disposición del Gobierno al diálogo con el Parlamento. Afirmó que esta actitud no debe interpretarse como una muestra de debilidad, sino como una expresión de confianza en la posibilidad de alcanzar acuerdos para atender los problemas de la ciudadanía.

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