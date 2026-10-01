El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto de la PCM)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto de la PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el proyecto de ley de crédito suplementario planteado por el Ejecutivo busca impulsar la inversión pública, garantizar la continuidad de obras y atender las principales necesidades que afectan a la población.

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