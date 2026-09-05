icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, brindó una entrevista a El Comercio y se refirió al potencial retiro de los topes de tasas de interés, al presupuesto orientado a mitigar el impacto de El Niño y a los Servicios por Impuestos.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, brindó una entrevista a El Comercio y se refirió al potencial retiro de los topes de tasas de interés, al presupuesto orientado a mitigar el impacto de El Niño y a los Servicios por Impuestos.
Por Diana Seminario

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, brindó una entrevista a El Comercio y se refirió al potencial retiro de los topes de tasas de interés, al presupuesto orientado a mitigar el impacto de El Niño y a los Servicios por Impuestos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.