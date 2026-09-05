El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, brindó una entrevista a El Comercio y se refirió al potencial retiro de los topes de tasas de interés, al presupuesto orientado a mitigar el impacto de El Niño y a los Servicios por Impuestos.

¿Qué pasará con el tope de la tasa de interés?

Julio Velarde ha dicho que el BCR está totalmente de acuerdo (con retirar el tope de la tasa de interés). Pero, por ahí sale una vocecita que dice “esto es un arreglo con…”.

Con la banca.

Yo entiendo a la gente que desconoce del tema, pero hay otras personas que sabiendo del tema, aprovechan para golpear al gobierno. Implantar un tope de interés, lo que ha logrado, es que mucha gente no llega al sistema financiero formal y tome otras alternativas: a los gota a gota y a los usureros. Pero, cuando no le pagas a estas personas, ¿no vienen con una pistola en la mano a cobrarte a la puerta de tu casa?

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, brindó una entrevista a El Comercio y se refirió al potencial retiro de los topes de tasas de interés, al presupuesto orientado a mitigar el impacto de El Niño y a los Servicios por Impuestos. / JUANPA AZABACHE

Cambiando de tema, ¿es suficiente el 0,5 del PBI que se está destinando a mitigar los impactos de El Niño? Son algo de S/4 mil millones en total lo que se está destinando.

No, son S/2.500.

Pero parece que en total van a ser S/4 mil millones (S/2.000 millones este año, y S/2.400 millones aparecen en el proyecto de ley de Presupuesto Público 2027).

El presupuesto es un presupuesto de inflexión. Los presupuestos se preparan y lo que se ha presentado al Congreso viene incluso de antes, viene de enero o febrero, y ese era otro gobierno. Nosotros, en el camino, vamos a tener que hacer algunos ajustes al presupuesto y probablemente algún crédito suplementario en lo que queda del año, porque es parte de la dinámica de la economía. Pero, eso se lo dejo al ministro de Economía, porque después va a decir que estoy abriendo la caja. Pero, lo que nosotros hemos decidido, obviamente, es cuidar las cifras macroeconómicas; nos toca esperar, pues lo que nos han dicho es que el Niño es fuerte. Para nosotros la prioridad es la vida de la gente.

Vamos a responder como tiene que responder un Estado frente a su sociedad. Por ejemplo, si se necesita aplazar los pagos de los créditos en el sector agrario o en el sector pesca, eso, de hecho, ya se viene haciendo. Ya venimos tomando decisiones. Por ejemplo, los acuicultores de conchas de abanico tienen ya un crédito.

Ya se aprobaron los Servicios por Impuestos.

Sí, y en las facultades también está, pero ahorita se ha hecho un Decreto Supremo para lo que viene del fenómeno de El Niño.

Lea la entrevista con el primer ministro Luis Galarreta este domingo en las ediciones impresa y digital del El Comercio.