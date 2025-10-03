Luz del Sur, empresa del sector de electricidad en Perú, anunció ayer el cierre de su primera emisión de bonos en el mercado internacional por un monto total de S/1.38 mil millones (equivalente a aproximadamente US$ 396 millones).

La transacción, que se realizó bajo la Regulación 144/Reg S tuvo una sobresuscripción de 1.6 veces, alcanzando una demanda final de S/2.2 mil millones. La transacción fue gestionada a nivel internacional por BofA Securities, J.P. Morgan y Santander.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza es designado como nuevo jefe de Sunat



“Esta emisión es un hito fundamental que consolida nuestra estrategia financiera a largo plazo. Al asegurar un costo de deuda de 6.75%, estamos logrando una tasa significativamente inferior a las referencias corporativas recientes y, lo más importante, protegemos nuestra estructura de capital de la volatilidad política y de tasas de interés que históricamente afecta al mercado en periodos preelectorales.”, aseveró Mario Gonzales, Gerente General de Luz del Sur.

La emisión se cerró con una tasa de rendimiento de 6,75%, un precio que no solo cumple con la estricta disciplina de costos de la empresa, sino que también establece un nuevo punto de referencia favorable en el mercado.

“El éxito de esta colocación, unida a nuestra calificación crediticia AAA local y BBB+ internacional, nos permite enfocarnos en maximizar la eficiencia operativa y los márgenes de nuestro negocio regulado, garantizando así un retorno estable para nuestros accionistas”, destacó Gonzales

PUEDES VER: SBS conformará un Equipo Técnico para desarrollar un estudio integral sobre los sistemas de pensiones en el Perú



Asimismo, la compañía destacó que la colocación se posiciona de manera altamente competitiva, obteniendo una tasa favorable en comparación con otras transacciones recientes de empresas peruanas.

La tasa final de 6,75% se compara positivamente con las emisiones en soles de entidades pares, que en el último año alcanzaron tasas de hasta 8,0%. Mientras que el spread de 195 puntos básicos (bps) sobre la tasa soberana peruana demostró que el mercado reconoce la robustez del negocio regulado de Luz del Sur.