Siete meses después del inicio del Estado de Emergencia, la ciudadela de Machu Picchu volverá a recibir viajeros desde el mes de noviembre. Para el 17 de octubre próximo, se prevé un acceso preferencial para los profesionales de la salud y trabajadores de primera línea que podrán disfrutar gratuitamente de este atractivo turístico.

Para Joe Farfán, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, está claro que la recuperación recién se verá hacia julio de 2021, pero igual es importante empezar a operar y generar confianza. Además de Machu Picchu, siete centros arqueológicos del Cusco, entre los que figuran Sacsayhuamán y Ollantaytambo, ya pueden recibir visitas.

“Nos queda claro que Cusco debe ser una ciudad biosegura. Sabemos que en julio de 2021 recién vamos a poder tener turismo internacional, por ahora, tenemos tres focos importantes; Machu Picchu, el casco monumental y el Valle Sagrado”, comentó.

Según Carlos Milla, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco (Caretur Cusco), va a ser importante estimular el turismo nacional, pero como los ingresos de los trabajadores están muy golpeados, solamente se puede apuntar a sectores que no hayan tenido esas dificultades, como los servidores públicos.

“Creo que nos corresponde estimular la economía lo más que se pueda. Lo que el Estado puede dar son reglas claras. Por ejemplo, en el tema de los vuelos, existen vuelos a Paraguay donde casi no hay peruanos, pero no a Miami. Eso no tiene sentido”, acotó. Consideró que recién cuando haya conexión con Estados Unidos habrá algo de ingresos para los negocios.

El Premier Walter Martos Ruíz, acompañada la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, visitaron la ciudadela Inca de Macchu Picchu para recibir el sello “Safe Travels” que certifica al Perú como destino turístico seguro que cumple con los estándares internacionales de higiene y bioseguridad ante el COVID-19.

Arequipa impulsará los espacios abiertos

Por su parte, Jessica Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, reconoció que este año la recuperación será lenta y difícil, pero tras la apertura del Valle del Colca y otros destinos importantes de Arequipa, dijo sentirse optimista por las posibilidades de atraer un turismo sostenible.

“Arequipa se presta a este nuevo turismo orientado a la sostenibilidad, los espacios amplios para mantener el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad y las medidas que se requieren. Acabamos de recibir un premio para el Valle del Colca, como uno de los 100 lugares más sostenibles del mundo”, comentó.

Aseguró que la reactivación del turismo receptivo aún es incierta por la segunda ola de COVID-19 que afecta a Europa y otras partes del mundo, pero en esta primera etapa, es posible reactivar el turismo local y el latinoamericano.

“Somos conscientes de que hay que apuntar al turismo interno como primera línea de acciones, pero poco a poco habrá más turismo latinoamericano, que son los países con los que hemos abierto fronteras, no obstante recibamos una menor cantidad de visitantes”, explicó.