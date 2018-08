Majes-Siguas II: ProInversión presenta estudio sobre potencial del proyecto

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó el estudio “Majes-Siguas II Etapa: De las lecciones aprendidas a las políticas públicas hacia un proceso de generación de valor para Arequipa”. El objetivo es mostrar la gran potencialidad y los beneficios que reportará dicho proyecto de irrigación en el desarrollo de Arequipa, toda la región sur y el Perú en general.

El estudio constituye la primera aproximación a una nueva medición de los beneficios del proyecto Majes-Siguas II Etapa, a partir de información objetiva y lecciones aprendidas de los esquemas de inversión, producción y mercados que actualmente se despliegan alrededor del proyecto Chavimochic, en La Libertad.

La proyección de los resultados obtenidos para Majes-Siguas II, a partir de las experiencias en Chavimochic, superan ampliamente las expectativas actuales para el proyecto, tanto en el ámbito público como en el privado.

De estos resultados, son destacables las proyecciones respecto a las variables de inversión, valor bruto de la producción agrícola, el impacto de las inversiones y la producción en el PBI regional, generación de empleo directo e indirecto y remuneraciones, así como la reducción en la pobreza, que pueden ser generados a partir del desarrollo y puesta en valor de las 38.500 hectáreas de las Pampas de Siguas.

Entre las recomendaciones del estudio figuran intervenciones integrales y multisectoriales para asegurar la competitividad (obras de infraestructura vial, reducción de restricciones logísticas, etc.); orientación hacia el mercado externo: estrategia para integrar la pequeña y gran agricultura (asociatividad no sólo por validación social sino por razones de eficiencia económica); fortalecer el rol de Autodema (Investigación y desarrollo, gestión articuladora público-privada, etc.); y, difusión y socialización de la concepción y beneficios del proyecto.

Al respecto, el director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco, manifestó que resulta altamente beneficioso que las recomendaciones del estudio sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas en relación con el proyecto Majes-Siguas II Etapa y otros proyectos similares.