Si bien el impacto de una posible recesión global, el aumento de la inflación y la conflictividad política-social que se vive en el país, reducen las perspectivas de contratación año tras año; los empleadores continúan buscando nuevos talentos y reportan una Expectativa Neta de Empleo positiva de +23% para los meses de abril, mayo y junio del 2023, informó ManpowerGroup.

La nueva Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup entrevistó a 500 empleadores a nivel nacional, y señala que la expectativa neta de empleo obtenida para el segundo trimestre del 2023, representa 7 puntos porcentuales menos que lo registrado en el Q1 del 2023, y disminuye 11 puntos en comparación al mismo periodo evaluado del 2022.

De acuerdo con Marco Nicoli, director general de ManpowerGroup Perú, Chile, Uruguay y Paraguay; los datos expuestos sugieren que, además de la recesión mundial y el aumento de la inflación, existe actualmente un mayor costo para hacer negocios en Latinoamérica.

“El Perú no es ajeno a esta tendencia, lo que afecta directamente al mercado laboral. Sin embargo, más allá de que los empleadores se muestren cautelosos, no significa que dejarán de contratar, por el contrario, según los datos analizados aquí en nuestro país, y en otras regiones del mundo, todas las industrias y sectores informan intenciones de contratación positivas, lo que sugiere que el impacto de los desafíos mencionados no es igual para todos”, destacó.

Sectores con mejores y menores intenciones de contratación

ManpowerGroup evaluó las perspectivas de contratación de los empleadores en ocho sectores: Transporte, Logística y Automotriz; Servicios de Comunicación; Bienes y Servicios de Consumo; Energía y Servicios Públicos; Finanzas y Bienes Raíces; Ciencias de la Vida y la Salud; Manufactura e Industrial; Tecnologías de la Información.

De ellos, los que reportan mejores intenciones de contratación son los sectores de Energía y Servicios Públicos, con una expectativa neta de +44%; y Servicios de Comunicación con +38%. También destacan los sectores de Bienes y Servicios de Consumo (+29%); Transporte, Logística y Automotriz (+28%) y Ciencias de la Vida y la Salud (26%).

Mientras que los sectores con menores expectativas para contratar son Tecnologías de la Información; y Finanzas y Bienes Raíces, con un +25% y +11% respectivamente.

Regiones claves

En cuanto a las regiones evaluadas en esta nueva encuesta, destacan Junín, Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cusco y Ucayali. ¿En cuáles de ellas los empleadores piensan contratar más? Piura es la región con la mayor intención de contratación, con un +48%, 1 punto porcentual más que el trimestre anterior.

Otras regiones que muestran altas intenciones de contratación son Lima y Lambayeque, la primera con un +29%, y la segunda con un +27%.

Tamaño de empresas

Cabe destacar que la micro empresa (menos de 10 trabajadores) es la que registra la mayor intención de contratación para los meses de abril a junio del 2023, con un +37%, porcentaje que se mantiene igual que el trimestre anterior. Mientras que los empleadores de la Gran Empresa (de 250 a más trabajadores) se mantendrán más cautelosos y reportan una expectativa neta de contratación de +23%, 18 puntos menos que hace tres meses.

“En el mercado laboral todavía vemos una fuerte demanda de habilidades específicas, como TI, logística y finanzas. Una tendencia donde las empresas deben pensar más que nunca en atraer y retener a sus trabajadores para seguir siendo competitivas; fomentando la flexibilidad, desarrollo profesional y propósito”, añade Marco Nicoli.