Por Fiorella Gil Mena

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar hoy busca ganar espacio en el competitivo mercado de consumo masivo. Mansano, la marca peruana de chocolates y snacks saludables fundada por las hermanas Harumi y Akemi Miyasiro, acaba de consolidar uno de los hitos más importantes de su historia: ingresar a 145 tiendas de OXXO en el país. Hoy la apuesta marca una nueva etapa para una empresa que nació en el 2018 vendiendo chocolates a familiares y amigos, y que ahora apunta a acelerar su expansión nacional.

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