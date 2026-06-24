Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar hoy busca ganar espacio en el competitivo mercado de consumo masivo. Mansano, la marca peruana de chocolates y snacks saludables fundada por las hermanas Harumi y Akemi Miyasiro, acaba de consolidar uno de los hitos más importantes de su historia: ingresar a 145 tiendas de OXXO en el país. Hoy la apuesta marca una nueva etapa para una empresa que nació en el 2018 vendiendo chocolates a familiares y amigos, y que ahora apunta a acelerar su expansión nacional.

Detrás del negocio hay también una historia personal. Harumi Miyasiro, gerente general de Mansano, cuenta que la inspiración para crear la marca surgió a partir de su propia experiencia enfrentando anorexia nerviosa durante la adolescencia. “En el proceso de sanar empecé a tener una pasión por la alimentación saludable y los productos que hacen bien. Ahí conocí el chocolate saludable con alto porcentaje de cacao y nació la idea de emprender”, comentó a este Diario.

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar hoy busca ganar espacio en el competitivo mercado de consumo masivo.

Junto a su hermana, decidió desarrollar una propuesta inspirada en el potencial del cacao peruano. Durante un viaje a Cusco conocieron el trabajo de una empresa ecuatoriana especializada en chocolates de origen y vieron una oportunidad para replicar el modelo utilizando la biodiversidad del cacao nacional. “Queríamos hacer algo similar, pero con la biodiversidad del cacao peruano, que concentra cerca del 60% de la diversidad genética del cacao en el mundo”, explicó.

La primera producción fue modesta, una barra de chocolate financiada con recursos propios. El lote se agotó rápidamente entre familiares y amigos, lo que les permitió lanzar nuevos productos y comenzar a construir la marca.

La pandemia cambió el rumbo

Aunque el crecimiento fue gradual, Miyasiro identifica a la pandemia como el punto de inflexión que transformó el negocio. “Antes solo le vendíamos a tiendas y distribuidores. Con la pandemia tuvimos que salir de nuestra zona de confort, entrar al e-commerce, usar redes sociales, publicidad e influencers. Ahí empezamos a llegar directamente al consumidor”, comentó.

La estrategia digital permitió sostener las ventas en un contexto complejo y sentó las bases para la expansión posterior. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos.

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Uno de los momentos más difíciles llegó cuando una importante cadena de tiendas orgánicas quebró dejando deudas pendientes con varios proveedores, entre ellos Mansano.

“Fue un golpe fuerte, pero decidimos reinventarnos, innovar y buscar nuevos canales de venta”, señala.

El salto a OXXO

Ese proceso de reinvención llevó a la empresa a explorar el canal moderno y las tiendas de conveniencia. Hace seis meses concretó su ingreso a OXXO, donde actualmente está presente en 145 locales.

“Lo más difícil fue el abastecimiento y la planificación. Cuando trabajas con una cadena tan grande no puedes quedarte sin stock porque existen penalidades. Tuvimos que prepararnos para atender una operación mucho más grande”, afirmó Miyasiro.

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La ejecutiva destacó que, pese a tratarse de un producto premium y de nicho, las tiendas de conveniencia se han convertido en el principal motor de ventas de la empresa. “Nos va muy bien en OXXO. Incluso hemos identificado que el canal de conveniencia funciona mejor para nosotros que otros formatos”, sostiene.

Actualmente, este canal representa el 50% de las ventas de Mansano, seguido por el comercio electrónico con 30% y las tiendas especializadas en productos saludables con el 20% restante.

Crecimiento y nuevas metas

El ingreso a OXXO ya está mostrando resultados. Durante el primer trimestre del 2026, la compañía registró un crecimiento de 15% frente al mismo periodo del año anterior.

Además, la empresa ya aseguró el ingreso de un nuevo producto a la cadena, lo que permitiría elevar las ventas en ese canal en alrededor de 20%.

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La siguiente meta es Tambo. La compañía espera ingresar próximamente a dicha cadena, que cuenta con aproximadamente 600 locales a nivel nacional.

“Si logramos ingresar a Tambo, podríamos crecer alrededor de 40%. Es una oportunidad muy importante”, afirmó la ejecutiva.

Para sostener ese crecimiento, Mansano viene reinvirtiendo sus utilidades y los recursos obtenidos a través de programas estatales como ProInnóvate en la ampliación de su capacidad productiva.

“Todo lo que ganamos lo estamos reinvirtiendo. Incluso estamos adquiriendo nueva maquinaria para aumentar nuestra capacidad de producción”, comentó.

Más que chocolate

Actualmente, Mansano cuenta con alrededor de 15 SKU (código de nuevos productos) y ha encontrado su principal oportunidad de crecimiento en la categoría de snacks saludables. La empresa comercializa productos como almendras, arándanos, castañas, frambuesas y piña golden cubiertos con chocolate sin azúcar añadida.

“Nos hemos dado cuenta de que funciona mejor venderlo como snack saludable que como chocolate tradicional. Ahí vemos un enorme potencial de crecimiento”, explicó Harumi Miyasiro.

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar hoy busca ganar espacio en el competitivo mercado de consumo masivo.

Ya con presencia en OXXO, Wong, Flora & Fauna, Organa y diversas tiendas especializadas, la empresa ahora apunta a consolidar su presencia nacional antes de explorar mercados internacionales.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo en Perú y, en unos años, llegar a cadenas como OXXO en otros países de Latinoamérica con un producto saludable, innovador y masivo”, concluyó Miyasiro.