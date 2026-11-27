El negocio de la belleza en el Perú no solo está creciendo, también está cambiando de rostro. Las marcas chinas avanzan en maquillaje, las coreanas consolidan su presencia en el cuidado facial y nuevas cadenas especializadas, como Kiko Milano, preparan su expansión en el mercado local. Al mismo tiempo, la venta directa pierde espacio frente al retail, en un escenario en el que las empresas compiten por conquistar nuevas categorías y consumidores.

Las cifras del tercer trimestre del 2026 dan cuenta de ese movimiento. El mercado peruano de cosméticos e higiene personal registró un crecimiento de 8% en el consumo, mientras que el acumulado entre enero y setiembre alcanzó un avance de 8,3%, según el análisis presentado por el Gremio Peruano de la Industria Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la CCL.

“Estamos en un mercado muy dinámico. El Perú se está volviendo muy atractivo por las proyecciones y por la cantidad de empresas que están ingresando”, señaló Ángel Acevedo, presidente de Copecoh.

La expansión, sin embargo, no se distribuye por igual entre las categorías ni entre los actores del sector. El tratamiento corporal encabezó el crecimiento trimestral, con un avance de 10%, seguido por capilares, fragancias y tratamiento facial, con 9% cada uno. Maquillaje y protección solar crecieron 8%, mientras que higiene personal registró el menor incremento, de 6%.

El resultado también refleja una diferencia importante entre la oferta disponible y lo que efectivamente consume el mercado. En el tercer trimestre, la suma de importaciones y producción nacional creció 12%, pero una parte de esa oferta quedó en inventarios. Al considerar la absorción de productos (recalculo para saber la cantidad real de mercancía que el mercado logra comprar, lo que no sale del stock) y la evolución del consumo, el crecimiento final fue de 8%.

El negocio de la belleza en el Perú no solo está creciendo, también está cambiando de rostro.

Más importaciones, menos producción local

Uno de los cambios más relevantes está en el origen de los productos que llegan a los consumidores. Durante el tercer trimestre, las importaciones de cosméticos e higiene personal aumentaron 21%, mientras que la producción nacional cayó 13%. Esta última contracción está vinculada, principalmente, al incendio de la planta de Yobel, uno de los principales fabricantes locales y proveedor de empresas del sector.

Como consecuencia, los productos importados pasaron de representar el 75% de la oferta a concentrar el 80%. La producción nacional, en tanto, redujo su participación al 20%.

El avance de las importaciones también se observa en el desempeño de las compañías. De acuerdo con el análisis de Copecoh, las compras externas de Procter & Gamble (P&G) crecieron 50% frente al tercer trimestre del 2025, mientras que las de Unilever aumentaron 47% y las de Natura, 40%. En contraste, otras empresas registraron retrocesos, entre ellas Colgate, L’Oréal y Belcorp, esta última afectada por las consecuencias del incendio de Yobel sobre su abastecimiento.

Para Acevedo, este escenario está modificando la la estructura competitiva del sector. Las diez empresas que concentraban el 88% de la facturación en el 2009 han cedido participación frente a compañías de menor tamaño y nuevos competidores. En el tercer trimestre del 2026, estos últimos ya representarían el 24% del mercado, según las cifras presentadas por el gremio.

El negocio de la belleza en el Perú no solo está creciendo, también está cambiando de rostro. (Foto: Getty)

China desplaza a Colombia

La competencia también está cambiando de geografía. Durante años, Colombia fue uno de los principales proveedores de maquillaje importado para el mercado peruano. Sin embargo, en el tercer trimestre del 2026, China superó al país sudamericano en el abastecimiento de esta categoría.

El avance responde a una combinación de factores: precios competitivos, diversidad de productos, propuestas visuales propias y una conexión fuerte con el consumidor digital. A ello se suma la capacidad de fabricación y maquila en China, donde también producen marcas internacionales y fabricantes de marcas blancas.

“Los chinos se están metiendo con fuerza. ¿Y en qué categoría? En maquillaje”, advirtió Acevedo. Entre las marcas que ya tienen presencia en el mercado peruano menciona a Bioaqua, Miniso, Flower Secret y Kiss Beauty, aunque considera que estas representan apenas el inicio de una mayor competencia asiática.

Por ahora, el maquillaje chino de color representa alrededor del 4% de esa categoría en el Perú. Para Acevedo, el dato merece atención porque el avance de las marcas coreanas en tratamiento facial comenzó con una participación similar y hoy alcanza el 25%.

La industria asiática, explicó, está desarrollando estrategias distintas según el segmento: Corea del Sur se ha consolidado en tratamiento facial y protección solar, mientras que China gana terreno en maquillaje. “Así como en un tiempo estábamos mirando el tratamiento facial, hoy tenemos que observar mucho el maquillaje”, sostuvo.

El negocio de la belleza en el Perú no solo está creciendo, también está cambiando de rostro. (Foto: KORUMI)

Kiko Milano y el nuevo mapa del retail de belleza

En ese contexto se produce la llegada oficial de Kiko Milano al Perú, de la mano de Empresas DBS. Para Acevedo, el ingreso de la firma italiana representa otro indicador del atractivo que está adquiriendo el mercado local, especialmente en maquillaje de color.

La marca trabaja con tiendas especializadas, colecciones de alta rotación y lanzamientos frecuentes. Según el presidente de Copecoh, su modelo se basa en introducir nuevas tendencias y propuestas de color cada tres meses, con una estrategia de innovación permanente.

La compañía, que opera mediante franquicia con Empresas DBS, proyecta desarrollar alrededor de 30 espacios comerciales en el Perú hacia el 2030, combinando tiendas independientes y módulos dentro de DBS Beauty Store. La expansión se suma al ingreso de marcas asiáticas y a una mayor presencia del retail especializado en una categoría que hasta ahora tenía una importante participación de la venta directa.

El negocio de la belleza en el Perú no solo está creciendo, también está cambiando de rostro.

Categorías que ganan espacio por el calor

Otro segmento que está captando la atención de la industria es el dermocosmético. Copecoh estima que este mercado alcanzó los S/390 millones en el 2025 y que registró un crecimiento anual compuesto de 21% entre el 2012 y el 2025.

Dentro de esta categoría, el tratamiento facial y la protección solar concentran buena parte de la actividad. El gremio identifica una participación de 27% para tratamiento facial y de 26% para protección solar, mientras que el tratamiento corporal representa el 3%.

La protección solar, además, podría encontrar un impulso adicional en un contexto de temperaturas elevadas y mayor exposición a la radiación. Acevedo señaló que el crecimiento ya no se limita a los productos premium, también se observa una expansión de las alternativas de consumo masivo, con precios más accesibles.

El fenómeno climático puede favorecer, asimismo, otras categorías de higiene. Según el análisis histórico del gremio, durante episodios de El Niño suelen aumentar las compras de jabones y productos de protección solar, mientras que otras categorías, como maquillaje y fragancias, pueden verse perjudicadas por los cambios en los hábitos de consumo.

¿Cómo cerrará el mercado de belleza el 2026?

Con los resultados acumulados hasta setiembre, Copecoh elevó su proyección de crecimiento para el mercado de belleza e higiene personal. En marzo, el gremio estimaba un avance de 7% para el 2026; en setiembre ajustó la cifra a 8% y ahora plantea un escenario estándar de 9% para el cierre del año.

El escenario optimista contempla un crecimiento de 11%, mientras que el conservador apunta a 7%. Las estimaciones consideran distintos modelos, entre ellos la evolución histórica del sector, las variables macroeconómicas, la estacionalidad y las expectativas empresariales.

De cara al 2027, Acevedo anticipó que la categoría seguirá teniendo espacio para crecer, aunque con velocidades distintas entre segmentos. La expansión de las marcas asiáticas, la mayor presencia del retail especializado y el desarrollo de categorías como dermocosmética y protección solar serán algunos de los factores que reconfigurarán el mercado.

La competencia, según explicó Acevedo, ya no se definirá únicamente por quién tiene mayor presencia en los puntos de venta. También dependerá de la capacidad de las marcas para responder a nuevas tendencias, ajustar sus precios y desarrollar propuestas que conecten con consumidores cada vez más expuestos a una oferta global.