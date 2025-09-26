La Sala de Especializada en Propiedad Intelectual (SPI) de Indecopi decidió otorgar el registro de la marca It’s Wolf y su logotipo a un empresario para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, pese a la oposición presentada por la multinacional alemana Puma SE.

Puma alegó que la marca peruana buscaba imitar su distintivo felino y aprovecharse de su reputación internacional. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis, la Sala concluyó que los signos presentan diferencias claras y no generan riesgo de confusión.

El caso se inició en diciembre de 2022, cuando el peruano José Antonio Mendoza Chávez solicitó el registro de la marca mixta It ‘s Wolf y su logotipo. En febrero de 2023, Puma presentó oposición alegando que el diseño representaba a un animal con las patas extendidas y la cola en ángulo, características que, según la multinacional, imitaban la figura del felino que distingue a su marca.

En su escrito Puma resaltó que es titular de una marca notoria reconocida a nivel internacional y en varios países de la región, incluida la Comunidad Andina. Alegó que el nuevo signo reproducía la postura de un animal saltando, con patas extendidas y cola levantada.

Además, que inducía a error en los consumidores al asociar el producto con su marca, que podía provocar un aprovechamiento indebido de su prestigio y prestigio publicitarios, así como debilitar la fuerza distintiva y el valor de su logotipo, y que respondía a un acto de mala fe por parte del solicitante, al intentar registrar elementos vinculados con marcas ya protegidas.

La defensa de Mendoza Chávez sostuvo lo contrario. Argumentó que la representación corresponde a un lobo y no a un puma, que la denominación en inglés genera un concepto claramente diferenciado y que los consumidores eligen los productos por su calidad y características propias, más allá de la silueta de un animal en el logotipo. Tras un largo proceso administrativo, Indecopi determinó que existían diferencias claras en el concepto, la representación gráfica y la denominación de ambos signos.

“En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486; por lo que, corresponde revocar la decisión apelada y otorgar el registro del signo solicitado, al no verificarse ninguna de las causales de irregistrabilidad invocadas”, determinó Indecopi.

De esta manera, el registro de It’s Wolf quedó concebido por un periodo de 10 años dentro de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, que comprende productos como ropa, calzado y sombreros. La decisión fue plasmada en la Resolución N°1250-2025/TPI-Indecopi, emitida en septiembre del 2025.