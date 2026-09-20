La participación en la Marcona Wind Trail 2026 tendrá también un impacto social. Marcobre y Make-A-Wish Perú anunciaron una alianza mediante la cual la compañía destinará S/10 por cada corredor inscrito en la undécima edición de la competencia para contribuir a hacer realidad los deseos de niños, niñas y adolescentes que atraviesan enfermedades graves.

La iniciativa se desarrollará a través de Run For Wishes, programa de Make-A-Wish que utiliza el deporte como una vía para movilizar a personas alrededor de su misión. Así, la carrera busca sumar a su tradicional propósito de conservación una dimensión vinculada con el apoyo a niños y adolescentes.

“La Marcona Wind Trail mantiene su propósito de correr por la conservación, pero este año queremos que ese esfuerzo pueda significar algo más. Así como detrás de cada corredor existe una meta que requiere preparación, esfuerzo y perseverancia, detrás de cada deseo existe también un objetivo que una comunidad puede ayudar a hacer posible”, señaló José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre.

Los trabajadores también se suman

La alianza contempla además la participación de trabajadores de Marcobre como Runners for Wishes, quienes podrán involucrar a sus familiares, amigos y contactos en la iniciativa.

Los participantes tendrán la posibilidad de compartir el QR oficial de Make-A-Wish Perú para que las personas interesadas puedan realizar aportes adicionales directamente a la organización.

“El deporte tiene una enorme capacidad para movilizar personas alrededor de una meta. Con esta alianza buscamos que esa energía pueda convertirse también en esperanza y en la posibilidad de hacer realidad los deseos de más niños y adolescentes”, señaló María Gracia Avilez, directora ejecutiva de Make-A-Wish Perú.

Más de una década de carrera

La Marcona Wind Trail llega este año a su undécima edición y, desde sus inicios, busca vincular la práctica deportiva con la conservación de los paisajes y la biodiversidad de San Juan de Marcona, en Ica.

A lo largo de sus diez ediciones anteriores, la competencia ha reunido a corredores de distintos países y a vecinos, trabajadores, familias, emprendedores y aliados de la localidad.

Para la edición 2026, Marcobre busca ampliar ese alcance mediante una experiencia que combine deporte, conservación y compromiso social, con la posibilidad de que la participación de cada corredor contribuya también al cumplimiento de un deseo.