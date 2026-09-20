Marcona Wind Trail 2026
Marcona Wind Trail 2026
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Por Redacción EC

La participación en la Marcona Wind Trail 2026 tendrá también un impacto social. Marcobre y Make-A-Wish Perú anunciaron una alianza mediante la cual la compañía destinará S/10 por cada corredor inscrito en la undécima edición de la competencia para contribuir a hacer realidad los deseos de niños, niñas y adolescentes que atraviesan enfermedades graves.

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