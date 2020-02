En los primeros 31 días del año, la inversión pública registró una ejecución total de S/1.023 millones. Esto representó un crecimiento interanual del 89% y, a su vez, el monto más alto ejecutado desde que se tiene un registro de esta variable (2011).

Se trata de la primera fotografía del año en el que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –junto con los diferentes gobiernos– se ha fijado importantes objetivos para impulsar la inversión.

►Inversión pública: en los últimos 4 días del 2019 se ejecutó el 10% de lo invertido en todo el año

►MEF: Inversión pública creció 89% en enero frente al mismo periodo del 2019

NIVEL SUBNACIONAL

A mediados de enero, el MEF anunció las metas de inversión pública consensuadas con 17 gobiernos regionales [ver infografía], que se dieron para cerrar brechas de infraestructura, entre otros.

De estas, 14 regiones anotaron un avance menor al 28%. La figura es más crítica en 11 de estas en las que no se supera el 15% en la ejecución.

Pasco y Puno presentan los desempeños más flojos: gastaron solo el 4,2% y el 6,2% del monto fijado.

Por el lado de las municipalidades, María Antonieta Alva, titular del MEF, señaló que la meta trimestral es gastar el 25% de los presupuestos.

Transcurrida la primera tercera parte de ese período, las municipalidades en Pasco y Cusco anotaron un avance en la ejecución del 1%.

Alonso Segura y Alfredo Thorne, exministros de Economía y Finanzas, coincidieron en que es saludable que la cartera haya trabajado para impulsar la inversión en enero, aunque es un mes en el que la inversión es “floja”.

Segura afirmó que esta primera foto no marca una tendencia y que lo real es que existe la posibilidad de que, por ejemplo, la región Pasco –con un avance de ejecución de 4,2%– alcance el 100% de ejecución fijada para el primer trimestre o no lo logre.

“Estos son procesos no lineales; no van al mismo ritmo todos los días. Lo que va a verse más adelante es cuánta es la elevación sostenida de la capacidad de ejecución”, detalló Segura. En esta línea, Thorne agregó que el reto estará en potenciar esta tendencia en los próximos meses.

A su turno, Flavio Ausejo, especialista en política pública de la Escuela de Gobierno de la PUCP, dijo que es relevante analizar el producto en el que se gastan los recursos.

Según el portal de transparencia del MEF, los proyectos en los que más se invirtió en Junín y Tacna corresponden a mejoramientos de colegios y hospitales.

“Eso demostraría que el MEF no está operando en automático, sino que está coordinando con los gobiernos en aspectos concretos, viendo obras específicas”, explicó.

Consultados por los resultados en los diversos gobiernos, el MEF señaló que “se continuará realizando un seguimiento semanal a la ejecución de inversiones y al cumplimiento de las metas”.

TRASFONDO

Para Thorne, los problemas de fondo en la inversión pública, entre ellos los de carácter normativo, todavía no se han abordado.

“Los temas de fondo aún no se han enfrentado”, enfatizó el exministro. Agregó que no es dable que algunos proyectos, como la autopista del Sol Trujillo-Sullana, no logren destrabarse porque no se consiguen los terrenos.

Indicó que a esto se suma que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe) no es eficiente, entre otros.