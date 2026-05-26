Resumen

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El JW Marriott Hotel Lima abrirá sus puertas en Paseo Begonias, San Isidro, tras la transformación del antiguo The Westin Lima Hotel & Convention Center. Foto: Marriott International.
El JW Marriott Hotel Lima abrirá sus puertas en Paseo Begonias, San Isidro, tras la transformación del antiguo The Westin Lima Hotel & Convention Center. Foto: Marriott International.
Por Redacción EC

Marriott International anunció dos importantes conversiones de marcas de lujo en el Perú, incorporando así dos hoteles a su cartera de hoteles de lujo.

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