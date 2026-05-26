Marriott International anunció dos importantes conversiones de marcas de lujo en el Perú, incorporando así dos hoteles a su cartera de hoteles de lujo.

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Como parte de estas conversiones. el JW Marriott Hotel Lima abrirá sus puertas en Paseo Begonias, San Isidro, tras la transformación del antiguo The Westin Lima Hotel & Convention Center. Mientras que The Ritz-Carlton, Lima llegará a Miraflores mediante la conversión del actual JW Marriott Hotel Lima.

Se prevé que este último se convierta en el segundo hotel Ritz-Carlton en Sudamérica, a medida que la región se consolida como uno de los destinos de lujo más atractivos del mundo.

“La transformación de ambos establecimientos representa un hito en la evolución de la hostelería en Lima y refuerza la creciente presencia de la ciudad en el mapa turístico mundial como un dinámico centro urbano”, declaró Walter Regidor, vicepresidente regional para Centroamérica y Sudamérica de Marriott International.

“A medida que los viajeros buscan alternativas más allá de los mercados de lujo tradicionales, Lima destaca por su riqueza cultural, su liderazgo culinario y su vibrante energía urbana”, agregó Regidor.

Se espera que la llegada del nuevo JW Marriott Hotel Lima consolidé aún más a Paseo Begonias como uno de los destinos urbanos de uso mixto más atractivos de la región. En conjunto, estas conversiones de marca subrayan el compromiso a largo plazo de Marriott con el desarrollo urbano de Lima.

Estas conversiones también fortalecen la cartera de lujo de Marriott en Perú, que incluye propiedades en Cusco: Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa; JW Marriott El Convento Cusco; y Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, así como Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort.