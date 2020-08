El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que entre los temas que evaluará en los próximos días el Pacto Perú, espacio de diálogo entre grupos políticos y autoridades con miras a lograr consensos como parte de la campaña para las elecciones del 2021, el Ejecutivo planteará que se analice la situación de los pensionistas de la Oficinal de Normalización Previsional (ONP).

“Proponemos, entre los temas que se discutirán en esta mesa (del Pacto Perú), los cinco que propusimos en nuestro mensaje a la Nación del 28 de julio, y que también se analice la problemática de los pensionistas de la ONP”, aseguró el presidente.

Cabe recordar que actualmente, en el Congreso, se han aprobado en comisiones proyectos de ley que plantean que los exaportantes de la ONP puedan solicitar el retiro de sus fondos acumulados, algo que desde el Ejecutivo se ha cuestionado. Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, ha adelantado que presentarían una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) si se llegara a aprobar una propuesta en este sentido.

“Nuestros pensionistas que entregaron años de trabajo y esfuerzo al país merecen un reconocimiento del Estado. Necesitamos sentar las bases que nos permitan transitar hacia el bicentenario de nuestra república y darle al Perú viabilidad y un horizonte claro”, añadió.

El mandatario, en un discurso que brindó por el 199 aniversario de la creación del Ejército Republicano, reiteró la importancia de lograr diálogo y consensos en el Pacto Perú que anunció en su mensaje a la Nación del 28 de julio último.

“Tenemos que encarar este desafío, sobre todo, promoviendo el diálogo y buscando consensos frente al enemigo común. Por eso, mañana se llevará a cabo la sesión del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional con miras a la primera reunión del Pacto Perú que se realizará en los próximos días”, detalló.

Martín Vizcarra insistió en que la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19) requiere “unidad y no división, responsabilidad y no imprudencia, colaboración y no enfrentamientos”.

“Esta es una guerra distinta a cualquier otra que hayamos peleado en el pasado y solo la vamos a ganar si estamos unidos. En la trinchera de la lucha contra el COVID-19 no solo deben estar nuestros militares, policías, médicos, enfermeras. En esta trinchera deben estar los 33 millones de peruanos. En esta guerra, todos somos soldados”, concluyó.

