Vizcarra sobre nula ejecución del Midis: "Es un sector que hace muy poca inversión"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó este lunes que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) "es un sector que hace muy poca inversión", tras conocerse que dicho sector registra nula ejecución de inversiones a mayo del presente año.

"Lo que pasa es que es un sector que hace muy poca inversión. Todo lo que hacen algunos sectores que son de servicio (como el Midis o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) se les mide por cuánto de ejecución tienen de gasto corriente", señaló Vizcarra desde Tacna tras su visita al hospital Hipólito Unanue.

El mandatario explicó que la cartera liderada por la ministra Paola Bustamante funciona en base a gasto corriente y no a inversiones dado que, de lo contrario, no estarían operando los programas sociales.

"Midis es un ministerio que funciona en base a gasto corriente. No tener inversión significaría que no hay presupuesto en Cuna más, no hay presupuesto en Pensión 65, todo está caminando sin ningún problema", mencionó.

Asimismo, Martín Vizcarra aseguró que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, se pronunciará al respecto a la brevedad "para dar claridad a los temas".

"Yo estoy en seguro que en las próximas horas o días, el ministro de Economía y Finanzas presentará un análisis al respecto para dar claridad a los temas" puntualizó el jefe de Estado.

Datos del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostraron que el Midis no cuenta con ejecución de la inversión pública presupuestada para el 2019.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tiene también un leve avance de su inversión pública de 7%.