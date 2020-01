El presidente Martín Vizcarra anunció que el proyecto minero Tía María, en Arequipa, no se ejecutará durante su Gobierno porque “no están dadas las condiciones”, tras las protestas realizadas durante meses por los habitantes del Valle del Tambo.

“[¿Usted da por descontado que Tía María no va?] En este gobierno no, definitivamente. No hay forma. No [están] dadas las condiciones. Y por eso hemos dicho, si no se generan consensos no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que están saliendo porque están los acuerdos.”, expresó Vizcarra en Canal N.

Además, precisó que el contar con la licencia de construcción de un proyecto minero no implica tener la licencia social. Incluso, dijo que eso lo sabían la empresa Southern Perú y los habitantes de Arequipa.

Vizcarra señaló que el Estado peruano tendrá los argumentos para defenderse en caso la mencionada empresa plantee una demanda en instancias internacionales. Recordó que la compañía indicó en un documento que, si no se dan las condiciones sociales, no iba a invertir.