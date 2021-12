Conforme a los criterios de Saber más

Aunque MMG LTD., matriz de Las Bambas, tiene la facultad de solicitar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la suspensión de sus actividades mineras hasta por un plazo de cinco años, la noticia sobre el cese de la operación en la quincena de diciembre genera un nuevo frente que el Gobierno tendrá que gestionar.

En su comunicado hecho público el viernes por la mañana, la compañía asegura tener disposición para el diálogo, al igual que el Minem, institución que se pronunció al término de ese mismo día. No obstante, este importante elemento en cualquier proceso de negociación podría no llegar a ser suficiente si no hay claridad y entendimiento sobre los puntos en los que cada parte está dispuesta a ceder.

En un sistema democrático como en el que vivimos, tener opinión es tan fundamental como contar con capacidad de gestión desde el sector público y privado, principalmente, pero también desde la ciudadanía. Las decisiones de política pública se desarrollan y toman forma teniendo como norte el bienestar de las personas, y aunque esto último se mira y mide a través de diferentes perspectivas, es inaceptable que los mensajes relacionados a procesos de negociación sean confusos, poco claros y, peor aún, contradictorios.

Un gobierno del y para el pueblo, cualquiera que este sea, está en la obligación de mirar el bosque sin que eso signifique gestionar cada problemática individual con generalidades que no permitan un pleno desarrollo de los procesos de negociación, que normalmente tienen una naturaleza incómoda. El Gobierno, en su rol de gestor y mediador, arrastra muchos pasivos de administraciones previas, sí. Existen problemáticas para regalar. Y, por eso mismo, cuesta observar cómo se abren nuevos frentes como resultado de una gestión pobre en varios frentes, incluido el comunicacional. No se pueden decir y hacer cosas contradictorias sin perder credibilidad y sin generar la sensación de que estamos en una suerte de ola expansiva, entre una fuga de capitales y una –posible- fuga minera.