Los visitantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron el flujo turístico regional hacia los países sede del torneo. (EFE/ Lavandeira Jr).
Los visitantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron el flujo turístico regional hacia los países sede del torneo. (EFE/ Lavandeira Jr).
Por Redacción EC

A medida que se desarrolla el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, los aficionados de América Latina y el Caribe están haciendo mucho más que alentar desde las tribunas: están demostrando una fuerte actividad económica en los países anfitriones. Según un nuevo análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), los viajeros internacionales de la región están impulsando las transacciones transfronterizas en categorías comerciales clave, transformando los días de partidos en importantes oportunidades de comercio más allá de la experiencia en el estadio.

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