A medida que se desarrolla el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, los aficionados de América Latina y el Caribe están haciendo mucho más que alentar desde las tribunas: están demostrando una fuerte actividad económica en los países anfitriones. Según un nuevo análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), los viajeros internacionales de la región están impulsando las transacciones transfronterizas en categorías comerciales clave, transformando los días de partidos en importantes oportunidades de comercio más allá de la experiencia en el estadio.

Los visitantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron el flujo turístico regional hacia los países sede del torneo. “Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico”, dijo Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

Principales hallazgos: cómo los visitantes de la región están impulsando las economías de los países anfitriones

VCA analizó datos de transacciones transfronterizas de Visa realizadas por tarjetahabientes de América Latina y el Caribe que viajaron a Canadá, México y Estados Unidos durante la semana inaugural del torneo, del 11 al 18 de junio. Los resultados revelan claros patrones de viaje y gasto:

Aumento de las transacciones transfronterizas : durante la primera semana del torneo, las transacciones transfronterizas de Visa, realizadas por tarjetahabientes de América Latina y el Caribe en los países anfitriones, aumentaron 31% en comparación con el mismo período de 2025.

: durante la primera semana del torneo, las transacciones transfronterizas de Visa, realizadas por tarjetahabientes de América Latina y el Caribe en los países anfitriones, aumentaron 31% en comparación con el mismo período de 2025. De dónde provienen los viajeros : los países anfitriones registraron una importante afluencia de turistas de América Latina y el Caribe; Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron la región en llegadas totales de visitantes durante la primera semana del torneo.

: los países anfitriones registraron una importante afluencia de turistas de América Latina y el Caribe; Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron la región en llegadas totales de visitantes durante la primera semana del torneo. Mercados con mayor crecimiento en transacciones : en términos de impacto comercial, los tarjetahabientes de Brasil, Colombia y Ecuador generaron la mayor cantidad de transacciones internacionales durante la primera semana, registrando un crecimiento en transacciones Visa de 39% en comparación con el mismo período del año anterior.

: en términos de impacto comercial, los tarjetahabientes de Brasil, Colombia y Ecuador generaron la mayor cantidad de transacciones internacionales durante la primera semana, registrando un crecimiento en transacciones Visa de 39% en comparación con el mismo período del año anterior. Principales categorías de gasto : las transacciones aumentaron en las categorías de Restaurantes (38%), Transporte (49%) y Supermercados (16%), lo que refleja una experiencia turística y deportiva integral más allá del partido en sí.

: las transacciones aumentaron en las categorías de Restaurantes (38%), Transporte (49%) y Supermercados (16%), lo que refleja una experiencia turística y deportiva integral más allá del partido en sí. Mayor uso de Tap to Pay al preferir conveniencia : los pagos realizados con la tecnología contactless de Visa aumentaron 55% en comparación al mismo período del año anterior. Los tres países con más transacciones sin contacto fueron Brasil, Colombia y Argentina. Este impulso sostenido reafirma la fuerte demanda de soluciones de pago que ofrecen velocidad, conveniencia y seguridad en el entorno comercial actual.

: los pagos realizados con la tecnología contactless de Visa aumentaron 55% en comparación al mismo período del año anterior. Los tres países con más transacciones sin contacto fueron Brasil, Colombia y Argentina. Este impulso sostenido reafirma la fuerte demanda de soluciones de pago que ofrecen velocidad, conveniencia y seguridad en el entorno comercial actual. Principales destinos anfitriones: durante la primera semana del torneo, Estados Unidos registró la mayor concentración en volumen de transacciones de viajeros de América Latina y el Caribe, seguido por Canadá y México.

El equipo de consultoría de VCA analizó datos relacionados con transacciones transfronterizas de consumidores de América Latina y el Caribe realizadas en México, Estados Unidos y Canadá a través de VisaNet entre el 11 y el 18 de junio de 2026, en comparación con el mismo período de 2025 (excluyendo transacciones y gasto relacionados con Visa Direct). Los porcentajes de crecimiento corresponden al número de transacciones en dólares estadounidenses y moneda local. Los países analizados fueron Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay y Uruguay.

“Nuestro análisis muestra que están generando un impacto económico medible en los países anfitriones, con la infraestructura de Visa operando como motor de este impulso comercial, transformando la pasión por el deporte en prosperidad tangible para las economías locales, gracias a pagos digitales rápidos, confiables y seguros”, agregó Vázquez.