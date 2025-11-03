El pasado 28 de octubre, más de 500 profesionales del marketing se reunieron en una nueva edición del Top Marketing Program 2026 (TMP), organizado por la Sociedad Peruana de Marketing (SPM). El evento —que también congregó a 150 asistentes virtuales desde distintas regiones del país— marcó el inicio de las celebraciones por los 25 años de la institución y se desarrolló bajo el lema “Marketing estratégico: tu hoja de ruta al éxito”.

Durante la jornada, líderes empresariales y expertos nacionales e internacionales reflexionaron sobre los retos y oportunidades del marketing peruano hacia el 2026, abordando temas como innovación, consumo, digitalización e inteligencia artificial aplicada a los negocios.

El encuentro fue inaugurado por Raimundo Morales, CEO de Yape, quien compartió la historia de crecimiento de la aplicación financiera más usada del país. Destacó que el éxito de Yape se sostiene en la transparencia, inclusión y valentía para innovar, afirmando que “en Yape no hay fórmula secreta: corremos riesgos, aprendemos y seguimos conectados emocionalmente con la gente”.

Luego, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, ofreció un análisis sobre las proyecciones económicas hacia el 2026. Estimó que el PBI peruano crecería 2,8% ese año, apoyado en precios favorables de materias primas y solidez fiscal, aunque condicionado por la incertidumbre política.

Por su parte, Mauricio Cheng, country manager de Worldpanel by Numerator, presentó un panorama del consumo peruano y sus tendencias hacia el 2026, destacando la dualidad del consumidor entre la búsqueda de valor (“value for money”) y las experiencias premium. Señaló además el avance del e-commerce, la digitalización del canal moderno y el crecimiento de hogares más pequeños como factores que están redefiniendo el mercado.

Top Marketing Program 2026 de la Sociedad Peruana de Marketing

En el bloque de estrategias de marca, Álvaro Rojas, CMO de Alicorp, presentó el caso AlaCena como ejemplo de reinvención y consistencia. “Lo que nos hizo exitosos hasta hoy no necesariamente generará el éxito futuro”, comentó, invitando a mantener una cultura de aprendizaje continuo.

El evento también incluyó un panel de marcas regionales, con la participación de Claudia Vidaurrazaga (La Ibérica), Alfonso Núñez (13 Monjas) y Andrea Rojas (Danper), quienes coincidieron en que el marketing con identidad local y propósito social está impulsando la proyección internacional de las marcas peruanas.

Desde Google Latinoamérica, Deb Reyes, Head of Creative Works, expuso sobre el rol de la inteligencia artificial como motor de transformación del marketing, afirmando que “la IA no se trata solo de hacer mejores campañas, sino de hacer mejores negocios”.

Top Marketing Program 2026 de la Sociedad Peruana de Marketing

El cierre del bloque internacional estuvo a cargo de Bennie F. Johnson, CEO de la American Marketing Association (AMA), quien viajó a Lima para compartir su visión global del sector. Destacó que el desafío actual es construir comunidad y confianza entre los marketers y resaltó la alianza entre la SPM y la AMA como un paso clave hacia una colaboración internacional más sólida.

Con esta edición del Top Marketing Program 2026, la Sociedad Peruana de Marketing reafirmó su compromiso con impulsar marcas trascendentes e innovadoras, fortalecer la comunidad profesional y promover un futuro sostenible y colaborativo para el marketing peruano.