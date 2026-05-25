Promigas Perú, luego de invertir más de US$20 millones, presentó su primera central térmica a gas natural en la Zona Económica Especial de Paita, un proyecto que fortalece el suministro de energía eléctrica en el norte del país.

La nueva planta cuenta con una capacidad de 19,6 MW y permitirá atender una demanda anual superior a 160 GWh, equivalente al consumo aproximado de 155 mil hogares en las zonas de cobertura de Electronoroeste (ENOSA), lo cual representa un impacto en la calidad de vida de 600 mil personas.

La compañía indicó que la infraestructura estará interconectada a la red de ENOSA, garantizando un suministro eléctrico más confiable y continuo para los usuarios del norte del país.

“Este proyecto refleja el avance de Promigas en su evolución hacia una compañía multienergética, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que fortalezcan la competitividad y mejoren la calidad de vida de las comunidades donde operamos”, destacó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

La central incorpora tecnología de última generación con motores Bergen Engines, diseñados para optimizar el consumo de gas natural y reducir las emisiones frente a otras tecnologías de generación, aportando a una operación más eficiente y sostenible. Además, el desarrollo del proyecto ha tenido un impacto positivo en la economía local, con la generación de hasta 550 empleos durante su construcción, y contempla la vinculación de talento local para su operación permanente.

Esta central representa el primer proyecto de generación térmica desarrollado por Promigas Perú. “La planta de generación térmica en Paita aporta una solución confiable que acompaña el crecimiento de sectores productivos clave. Hoy, además de beneficiar a más de 1,5 millones de peruanos con el servicio de gas natural, seguimos consolidando nuestro liderazgo en el desarrollo de proyectos energéticos en el país”, señaló Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú.

Como parte de su plan de crecimiento en el norte del país, la compañía prevé iniciar en 2026 la construcción de una segunda central térmica en la región Piura, específicamente en Sechura.