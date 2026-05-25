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La compañía prevé iniciar en 2026 la construcción de una segunda central térmica en la región Piura, específicamente en Sechura. (Foto: Promigas)
La compañía prevé iniciar en 2026 la construcción de una segunda central térmica en la región Piura, específicamente en Sechura. (Foto: Promigas)
Por Redacción EC

Promigas Perú, luego de invertir más de US$20 millones, presentó su primera central térmica a gas natural en la Zona Económica Especial de Paita, un proyecto que fortalece el suministro de energía eléctrica en el norte del país.

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