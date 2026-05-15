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De acuerdo con el BCP, esta actualización busca ofrecer una mirada vigente del entorno empresarial peruano. (Foto: Andina)
De acuerdo con el BCP, esta actualización busca ofrecer una mirada vigente del entorno empresarial peruano. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En el marco del Día de la Mype peruana, que se celebra el 15 de mayo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció la actualización del libro “Perú: el país más empresario del mundo”, escrito por el especialista en marketing e investigador social Rolando Arellano en 2021.

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