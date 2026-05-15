En el marco del Día de la Mype peruana, que se celebra el 15 de mayo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció la actualización del libro “Perú: el país más empresario del mundo”, escrito por el especialista en marketing e investigador social Rolando Arellano en 2021.

De acuerdo con el BCP, esta actualización busca ofrecer una mirada vigente del entorno empresarial peruano, poniendo en valor el aporte de las micro y pequeñas empresas (mypes) como motor de la economía del país, teniendo en cuenta que concentran alrededor del 40% del PBI nacional.

“Para el BCP, las mypes son clave: generan empleo, sostienen a miles de familias, considerando que en 2 de cada 3 familias hay empresas, y mueven la economía local. Queremos entender a este sector con mayor profundidad, y por eso apoyamos esta actualización del libro. Uno de los hallazgos es que el crédito puede ser el punto de partida de la formalización; cuando hay financiamiento relevante, muchos emprendedores dan el paso hacia la formalidad. Esto confirma el rol importante de las instituciones financieras para las pymes, ofreciendo alternativas alineadas a su realidad”, señaló José Callegarí, líder del programa Contigo Emprendedor BCP.

Entre los temas del libro se incluyen la informalidad (también como decisión económica), género, innovación, el rol de la familia en la dinámica del negocio y la presencia de las mypes en regiones. Entre los hallazgos que se plasman en la actualización, se resalta que el reto en el país no es únicamente crear empresas, sino sostenerlas: si bien el Perú muestra una alta dinámica emprendedora, la mayor mortalidad empresarial se concentra en los primeros tres años de vida; superado ese umbral, la probabilidad de continuidad aumenta significativamente.

“Con ocasión del Día del Emprendedor, esta nueva edición del libro nos invita a mirar el emprendimiento peruano con más profundidad. Emprender no es solo iniciar un negocio; es asumir riesgos, organizar recursos, generar valor y construir oportunidades para otros. Por eso, el gran cambio de mirada que proponemos es reconocer al emprendedor peruano como un empresario en desarrollo. Si queremos que ese esfuerzo se convierta en bienestar sostenible, debemos pasar de solo admirar la capacidad de emprender a crear mejores condiciones para que las empresas crezcan”, agregó Rolando Arellano Cueva, presidente de Arellano Consultoría para Crecer.