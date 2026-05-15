Resumen

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Un edificio pet friendly debe pensarse desde la convivencia. No basta con aceptar mascotas; es importante contar con espacios adecuados y reglas claras, explicó Diego Arrascue, Gerente de Marketing de Albamar Grupo Inmobiliaria. (Foto: Fundación Affinity).
Un edificio pet friendly debe pensarse desde la convivencia. No basta con aceptar mascotas; es importante contar con espacios adecuados y reglas claras, explicó Diego Arrascue, Gerente de Marketing de Albamar Grupo Inmobiliaria. (Foto: Fundación Affinity).
/ Fundación Affinity
Por Redacción EC

El crecimiento de viviendas con perros y gatos viene transformando los criterios de compra inmobiliaria en Lima Moderna. Hoy, los compradores no solo buscan edificios bien ubicados y funcionales, sino también espacios que se adapten a su estilo de vida, incluyendo áreas diseñadas para el cuidado, higiene y esparcimiento de sus mascotas, explicó Albamar Grupo Inmobiliaria.

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