El crecimiento de viviendas con perros y gatos viene transformando los criterios de compra inmobiliaria en Lima Moderna. Hoy, los compradores no solo buscan edificios bien ubicados y funcionales, sino también espacios que se adapten a su estilo de vida, incluyendo áreas diseñadas para el cuidado, higiene y esparcimiento de sus mascotas, explicó Albamar Grupo Inmobiliaria.

“Hemos identificado que más del 90% de nuestros clientes consulta por áreas pet friendly durante el proceso de búsqueda, mientras que más del 50% considera a su mascota como un miembro de la familia. Esto confirma que las mascotas ya forman parte de los criterios de decisión al elegir una vivienda”, señaló Diego Arrascue, Gerente de Marketing de la compañía.

Para quienes están buscando un departamento y viven con una mascota, Arrascue recomendó revisar si el edificio cuenta con un espacio específico para mascotas, cuál es su ubicación, qué usos permite y qué normas aplican para su mantenimiento.

Además, señaló que considerar la cercanía a parques, malecones, calles caminables, veterinarias, pet shops y servicios que faciliten la rutina diaria. Mencionó además consultar las normas sobre limpieza, circulación por áreas comunes, uso de ascensores y horarios, para evitar conflictos entre vecinos.

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¿Qué hace realmente pet friendly a un edificio?

Ser pet friendly no significa únicamente permitir mascotas dentro del edificio. Según Albamar, el verdadero reto está en diseñar áreas que faciliten la convivencia y respondan a necesidades prácticas como higiene, circulación, seguridad y mantenimiento.

“Un edificio pet friendly debe pensarse desde la convivencia. No basta con aceptar mascotas; es importante contar con espacios adecuados y reglas claras para que la experiencia sea más ordenada, limpia y cómoda para todos los vecinos”, finalizó el ejecutivo.