Y es que la única manera de lograr un proceso de masificación económico y eficiente es “construyendo tubos”, alternativa que elimina la necesidad de transportar el gas en camiones, apunta Luis Fernández, socio director de Gas Energy Perú.

En esa línea, la consultora lanzó en la XV Conferencia Gas Natural Perú 2026 una propuesta para crear un corredor energético de gas natural entre Piura y Chimbote utilizando las reservas y recursos de los campos piuranos, hoy desaprovechados.

“El norte del Perú tiene suficientes reservas y recursos para crear un polo de desarrollo energético e industrial descentralizado e independiente del gas de Camisea”, manifiesta el especialista.

Así, la consultora propone construir un gasoducto de 250 kilómetros de longitud que conecte Piura con la localidad lambayecana de Eten, en una primera etapa, sacando partido de la existencia de dos plantas térmicas en esa jurisdicción, las cuales servirán de ‘ancla’ para el proyecto.

Es el caso de las centrales duales Eten (180 MW) y Recka (190 MW) las cuales están en capacidad de producir electricidad tanto con gas como con diésel.

La apertura de nuevos mercados para el gas natural en el norte peruano incentivará la exploración y producción de los lotes de hidrocarburos de Piura.

Se trata, explica Fernández, de dos infraestructuras que hoy en día no pueden ser abastecidas con gas pues el transporte en camiones cisternas no permite el abastecimiento de grandes volúmenes.

De allí la solución de un gasoducto capaz de proveer los 80 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas que necesitarían continuamente.

“Si tenemos 80 mmpcd de demanda en Éten ya existiría un ancla para incentivar la producción de los lotes piuranos. Y a ello se agregaría la demanda de GNV en Chiclayo y las azucareras que tienen un alto consumo de energía”, precisa el especialista.

PROS Y CONTRAS

Piura produce y consume alrededor de 60 mmpcd de gas natural. La apertura de nuevos mercados en Lambayeque incentivaría la búsqueda y producción de mayores volúmenes, lo cual no representaría un problema pues la región tiene un potencial de 5,5 trillones de pies cúbicos (TFC) de gas, es decir, 91.666 veces su producción diaria hoy.

“Conceptualmente, el proyecto es posible porque existe el gas y existen las centrales térmicas que servirían de ancla. Por lo tanto, se puede construir la infraestructura”, manifiesta Fernández.

Dicho ducto recorrería Paita, Sechura y Bayóvar hasta llegar a Éten, siguiendo un recorrido paralelo al que Gasnorp opera en Piura.

La reserva fría de Eten podría ser el ancla para un gasoducto entre Piura y Chiclayo.

Así, se conectaría la ciudad de Chiclayo, en primer lugar, y luego las de Trujillo, Paramonga y Chimbote, andando el tiempo.

Lo único que faltaría para concretar el proyecto es plasmar las condiciones para que sea comercial y regulatoriamente posible, anota Fernández.

Y es que la regulación no contempla una tarifa especial para el sector de generación eléctrica en el norte del país, a diferencia de lo que ocurre en las concesiones de Lima (Cálidda) e Ica (Contugas).

“Para que el proyecto tenga éxito hace falta armar una nueva regulación que permita que esas centrales entren en base y para ello se necesita políticas adecuadas que partan desde el Minem”, anota Fernández.