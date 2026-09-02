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Resumen

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El norte del país podría contar con un gasoducto interregional que partiría desde Piura hasta Chiclayo, Trujillo y Chimbote. (Foto: Contugas)
El norte del país podría contar con un gasoducto interregional que partiría desde Piura hasta Chiclayo, Trujillo y Chimbote. (Foto: Contugas)
Por Juan Saldarriaga

El norte del Perú tiene la oportunidad de abastecerse de gas natural y lograr una verdadera masificación sin la obligatoriedad de recurrir a Camisea. Esto, a través de la construcción de gasoductos que aprovechen el potencial de los lotes de hidrocarburos piuranos.

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