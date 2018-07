May toma el control de negociaciones para brexit con la UE

La primera ministra Theresa May tomará el control de las negociaciones británicas para el brexit y dirigirá la estrategia desde su propia oficina, en una maniobra que refuerza su deseo de mantenerse cerca de la Unión Europea. La libra subió tras la noticia.

May reorganizó su equipo el martes, dejando de lado al problemático ministerio que creó hace dos años para liderar la retirada británica de la UE. La decisión se produce luego de meses de tensiones entre el exsecretario del brexit David Davis, quien dirigió el departamento hasta que renunció este mes, y el asesor principal para Europa, Oliver Robbins, a quien la mandataria recurría cada vez más en busca de consejo.

Davis, partidario del brexit, quería una separación total de la UE y renunció en protesta por el plan de May de mantener las reglas de la UE para el comercio de bienes. En tanto, Robbins ahora es más poderoso que nunca.

Aunque rara vez habla en público, Robbins ejerce su poder sobre la política detrás de escena. La consolidación de su influencia hizo que la libra esterlina subiera un 0,3% y enfureció a los partidarios del brexit en el partido conservador de May.

"Dirigiré las negociaciones con la Unión Europea, y el secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea actuará en mi nombre", dijo May al Parlamento en una declaración. La Oficina del Gabinete, que supervisa May y donde trabaja Robbins, "tendrá la responsabilidad general de la preparación y conducción de las negociaciones", señaló.

CRISIS POLÍTICA

La maniobra de May llegó en un momento crítico en las negociaciones. Faltando menos de tres meses para finalizar los términos del divorcio del Reino Unido y trazar el futuro acuerdo comercial, el progreso se ha mantenido prácticamente estancado ya que los funcionarios de la UE esperaban a que la parte británica explicara detalladamente su posición.

La mandataria presentó el 12 de julio su plan para una nueva área de libre comercio con la UE, manteniendo sus regulaciones para el comercio de bienes manufacturados y agroalimentarios. Pero desde entonces, ha sufrido una crisis política debido a que los ministros a favor del brexit, Boris Johnson y Davis, renunciaron en señal de protesta, acusándola de no cumplir con la separación decisiva del bloque que los votantes quieren.

El reemplazo de Davis como secretario del brexit, Dominic Raab, minimizó el significado del anuncio de May. El martes, Raab se presentó junto a Robbins frente a un panel de legisladores e insistió en que estaban trabajando duro para asegurar que haya "un equipo, una cadena de mando" en las negociaciones del brexit, con May a cargo en la parte superior. Dijo que May simplemente estaba aclarando la situación, "dadas algunas de las tensiones" del pasado.

En Bruselas, las conversaciones se reanudaron entre los funcionarios en un esfuerzo por resolver el principal obstáculo: cómo garantizar que no se regrese a los controles aduaneros en la frontera terrestre del Reino Unido con Irlanda. Raab viajará a la capital belga el jueves para una reunión con su homólogo de la UE, Michel Barnier.

Raab prometió hacer viajes a Bruselas "regularmente" durante el verano en un intento por acelerar el avance. Ambas partes tienen como objetivo llegar a un acuerdo en la cumbre de líderes de la UE en octubre.

Previamente el martes, Raab publicó un "libro blanco" del gobierno que detalla la visión británica para el acuerdo de salida, pero no tenía nada nuevo sobre el mayor obstáculo para un acuerdo: cómo garantizar que no habrá una frontera dura entre el Reino Unido e Irlanda.

Una idea que los funcionarios estaban sopesando el mes pasado implicaría mantener a Irlanda del Norte alineada con las reglas de la UE después del brexit como último recurso.