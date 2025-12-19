Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Escucha la noticia

00:0000:00
Medidores de luz inteligentes para los hogares: ¿cuánto costará, cómo se cobrará y qué falta para que se perciba el ahorro en su recibo?
Resumen de la noticia por IA
Medidores de luz inteligentes para los hogares: ¿cuánto costará, cómo se cobrará y qué falta para que se perciba el ahorro en su recibo?

Medidores de luz inteligentes para los hogares: ¿cuánto costará, cómo se cobrará y qué falta para que se perciba el ahorro en su recibo?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Perú da un paso clave hacia la modernización de su sistema eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó recientemente la directriz para el reconocimiento de los costos asociados a los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), conocidos como medidores inteligentes, con lo que se sientan las bases para una red eléctrica más digital, eficiente y alineada con los estándares internacionales.

TAGS