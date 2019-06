MEF: No se han atendido 223 proyectos por incumplir condiciones técnicas en el año

Un total de S/281,1 millones correspondientes a 223 proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto del sector público del 2019 (Anexo 5) no han sido transferidos en el plazo establecido (29 de marzo), debido a incumplimientos de condiciones técnicas, según explicó el titular del Ministerio de Economía (MEF),

Según Carlos Oliva, titular del MEF, el sector Vivienda es el que acumula la mayor cantidad de proyectos no atendidos (158 que suman S/194,6 millones). Le siguen Educación (29), Agricultura (17) y Salud (7).

Del monto total, 122 proyectos (S/146,5 millones) no fueron atendidos por observaciones de las OPMI (Oficina de Programación Multianual de Inversiones) sectoriales; 26 (S/45,4 millones) incumplieron normas técnicas; 31 no presentaron documentación o lo hicieron fuera de plazo.

Otros motivos por los que no se concretaron las transferencias fueron por tener convenios sin suscribir, terrenos no saneados, incumplir criterios de priorización o del PMI, o no están en el ámbito del sector correspondiente.

Cabe señalar que el monto total de inversión por los proyectos del presupuesto del 2019 (Anexo 5) asciende a S/116.227,6 millones.

AVANCE DE TRANSFERENCIAS

En lo que va del año, el MEF ha transferido S/1.224,3 millones a favor de gobiernos regionales y locales para la ejecución de 405 proyectos de inversión.

De este total el sector Vivienda concentra la mayor cantidad de proyectos (291) que han recibido transferencias para su desarrollo por S/1.084 millones. Los sectores Educación (27) y Salud (3) totalizan S/37,1 millones y S/60 millones en transferencias.

Dicho financiamiento ha beneficiado principalmente a Cajamarca (74 proyectos), Puno (26), San Martín (29), Ayacucho (33) y Amazonas (21). Las que menos transferencias han registrados son Tacna (1), Tumbes (1) y Moquegua (2).