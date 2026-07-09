El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acreditó que el Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE, que autoriza un crédito suplementario por hasta S/9.596 millones, siempre contó con el debido sustento técnico para su formulación y es plenamente consistente con el marco macrofiscal vigente, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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El MEF también precisó que la información técnica que sustenta la propuesta ha sido remitida a la Contraloría General de la República. Asimismo, indicó que el sustento del proyecto se encuentra respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, documento oficial que proyecta para este año un déficit fiscal de 1,75% del PBI, nivel inferior al límite de 1,8% establecido por la regla fiscal.

“En consecuencia, el crédito suplementario mantiene un margen aproximado de S/1.260 millones respecto del límite permitido, confirmando que la propuesta preserva plenamente la sostenibilidad fiscal”, indicó el MEF.

De acuerdo con la institución, uno de los principales fundamentos técnicos que respaldan el financiamiento del proyecto es que la Sunat incrementó en S/2.006 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026 como resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de la recaudación.

En esa misma línea, el MEF explicó que el crédito suplementario se financia con S/2.900 millones de recursos ordinarios, S/1.260 millones provenientes de operaciones de crédito y S/5.436 millones de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas, estos últimos corresponden a mayores ingresos de los gobiernos regionales y locales, por lo que no representan una mayor carga para el Tesoro Público ni generan un deterioro de la posición fiscal del Estado.

“La propuesta responde a criterios objetivos de priorización presupuestaria, considerando las demandas debidamente sustentadas por las entidades, sus niveles de ejecución presupuestal y los espacios fiscales disponibles. En ese marco, los recursos se destinan a garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones regionales y municipales de 2026, la continuidad de los servicios públicos esenciales, la ejecución de inversiones en marcha, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y otras intervenciones prioritarias para la población”, precisó el MEF.

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Rodolfo Acuña, ministro de Economía, agregó que el crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización.

“Los hechos y las cifras son contundentes. El crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. Su financiamiento respeta plenamente la regla fiscal y demuestra que es posible atender las principales necesidades del país preservando la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese ha sido y seguirá siendo el compromiso del Gobierno”, puntualizó el titular del MEF.