Rodolfo Acuña, ministro de Economía agregó que el crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. (Foto: Andina)
Rodolfo Acuña, ministro de Economía agregó que el crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acreditó que el Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE, que autoriza un crédito suplementario por hasta S/9.596 millones, siempre contó con el debido sustento técnico para su formulación y es plenamente consistente con el marco macrofiscal vigente, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.