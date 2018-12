MEF actualizó precios de referencia para el maíz, azúcar, arroz y leche en polvo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó hoy los precios de referencia y derechos variables adicionales para las importaciones de arroz, azúcar, maíz y leche entera en polvo.

Según Resolución Viceministerial N° 012-2018-EF/15.01, el precio de referencia para el maíz importado asciende a US$ 164 por tonelada métrica (TM), mientras que el derecho variable adicional suma US$ 12 por TM.

En tanto, para la importación de azúcar el precio de referencia ahora es de US$ 343 por TM, con un derecho variable adicional de US$ 86 por TM.

En cuanto al precio de referencia del arroz, se ubicará en US$ 520 por TM. El derecho variable adicional para el arroz cáscara se sitúa en US$ 64 por TM. Mientras, el mismo derecho para el arroz pilado es de US$ 92 por TM.

Por último, para el caso de la leche entera en polvo, el nuevo precio de referencia será de US$ 3,091 por TM. Además, el derecho variable adicional de este producto no requerirá pago alguno.