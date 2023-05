El ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, inicia este lunes 22 de mayo, en Nueva York, Estado Unidos, un roadshow con inversionistas internacionales a quienes expondrá las fortalezas, perspectivas económicas y las diversas oportunidades de inversión que ofrece el país.

“Perú tiene la economía más sólida de la región. Una moneda estable, baja deuda, bajos niveles de déficit, altos niveles de reservas internacionales, es una economía resiliente. Hemos tomado medidas que están permitiendo que la recuperación de la actividad económica sea sostenida, el país cumple con sus políticas macroeconómicas y fiscales. Hay posibilidades que los flujos de inversión que salieron en el período 2021-2022 ante riesgos por el cambio de modelo, riesgos de políticas populistas, puedan regresar. Esa es la apuesta del MEF, de este Gobierno, tratar de transmitir confianza”, refirió el ministro Contreras.

El lunes, participará como expositor en el Foro Perú; Perspectivas para la Economía y el Comercio, ante un auditorio conformado por empresarios e inversionistas de distintos rubros a nivel mundial que reconocen en el Perú un país atractivo para las inversiones y el desarrollo de negocios comerciales.

Asimismo, como parte de la delegación de funcionarios y empresarios, que se encuentran en Nueva York para desarrollar diversas actividades en el marco de los 50 años de la Asociación de Exportadores (Adex), participará en la Ceremonia del Toque de Campana en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El titular del MEF sostendrá reuniones con empresas gestoras de activos de inversiones en todo el mundo, interesadas en encontrar nuevas oportunidades de inversión en un escenario internacional complejo.

Al día siguiente, el ministro Contreras participará en una reunión de trabajo con Americas Society and Council of the Americas (AS/COA), entidad internacional con sede en los Estados Unidos de América que congrega a las más importantes agrupaciones y firmas estadounidenses y mundiales con intereses e inversiones en América Latina.

También este día continuará con las reuniones con inversionistas internacionales con distintos intereses económicos.

De esta manera, se busca ratificar ante los inversionistas el potencial del Perú, que ha demostrado resiliencia ante distintos eventos locales e internacional, lo que ha sido posible gracias a las fortalezas macroeconómicas y fiscales que presenta.

